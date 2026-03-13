Osiedlowa kwiaciarka nauczyła mnie podlewać sansewierię. Dodaj do konewki, a sansewieria bęzie wypuszczać liść za liściem. Odżywka do kwiatów doniczkowych

Sansewieria, znana z odporności, może marnieć przez błędy w pielęgnacji, takie jak nadmiar wody, słońca lub niedobory składników odżywczych.

Brązowienie liści wężownicy często sygnalizuje brak fosforu i potasu, kluczowych dla jej zdrowego wzrostu.

Domowy nawóz ze skórek jabłek, bogaty w antyoksydanty, to tani i skuteczny sposób na odżywienie sansewierii i ochronę przed chorobami.

Chcesz, by Twoja sansewieria odzyskała blask? Sprawdź, jak przygotować odżywczy nawóz i prawidłowo o nią dbać!

Wymieszaj w proporcjach 3-2-1 i podlewaj tym sansewierę. Odżywczy nawóz do kwiatów doniczkowych

Sansewieria nazywana także wężownicą to jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. Ceniona jest z uwagi na swoje małe wymagania oraz wyjątkową odporność. Sansewiera dobrze znosi czasowe przestoje w podlewaniu, a także zmiany miejsca. Najlepiej rośnie na stanowiskach z rozproszonym światłem, gdzie nie jest narażona na bezpośrednie promienie słoneczne, które mogą powodować poparzenie liści. Podlewanie sansewierii powinno odbywać się regularnie, ale nie za często. Najlepiej dostarczać wodę, gdy ziemia w doniczce jest już całkowicie sucha. W przypadku wężownicy o wiele więcej szkód niż susza może spowodować nadmiar wody. Sansewieria dobrze rośnie w warunkach domowych w Polsce. Nie wymaga dodatkowego nawilżania powietrza i nie trzeba zraszać jej liści.

Zdarza się jednak, że nawet tak odporna roślina, jak sansewiera zaczyna marnieć. Jej liście brązowieją i się zawijają. Najczęściej dzieje się tak na skutek podstawowych błędów w pielęgnacji. Może to oznaczać nadmiar wody lub promieni słonecznych, a także niedobory w substancjach odżywczych, takich jak fosfor oraz potas. Ponadto sansewieria do prawidłowego wzrostu potrzebuje żyznej i przepuszczalnej gleby.

Jeżeli sansewieria marnieje, a jej liście brązowieją to znak, że warto ją dodatkowo odżywić. W tym celu świetnie sprawdzi się domowa odżywka. Jest ona tania w przygotowaniu i dostarczy roślinie potrzebnych substancji odżywczych, w tym fosfor oraz potas. Do nawożenia sansewierii sięgnij po nawóz na bazie skórek po jabłkach. Przygotuj 3 duże jabłka i obierz je ze skórki. To właśnie skórki będą podstawą nawozu. Wrzuć obierki do miski i zalej 2 szklankami wody. Całość odstaw na jedną dobę. Po tym czasie przecedź płyn i rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowana odżywką podlewaj sansewierię raz na dwa tygodnie. Obierki po jabłkach szybko odżywią roślinę. Zawierają one naturalne antyoksydanty, które pozytywnie wpływają na kondycję wężownicy. Dodatkowo chronią one rośliny przed atakami grzybów oraz bakterii.

Pielęgnacja sansewierii

Podlewanie to najważniejszy aspekt w pielęgnacji sansewierii. Jest to roślina pustynna, magazynująca wodę w grubych liściach, dlatego znacznie lepiej znosi suszę niż przelanie. Podlewaj ją rzadko i umiarkowanie. Ziemia w doniczce powinna całkowicie wyschnąć między podlewaniami. Zimą, w okresie spoczynku, podlewanie ogranicz do minimum, nawet raz na miesiąc lub rzadziej. Nadmierne podlewanie jest najczęstszą przyczyną gnicia korzeni i obumierania rośliny.