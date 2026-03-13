Nieprzyjemny zapach z butów to powszechny problem. Ten kuchenny produkt skutecznie go zneutralizuje

2026-03-13 12:44

Nosimy je codziennie i starannie pielęgnujemy z zewnątrz, jednak często zmagamy się z krępującym problemem, jakim jest fetor wydobywający się ze środka. Nawet wzorowa higiena może okazać się niewystarczająca w walce z namnażającymi się bakteriami. Istnieje na szczęście niezawodny, domowy sposób, który pozwala szybko zażegnać kłopoty z nieświeżym obuwiem.

Wsyp do butów i zostaw na noc. Nieprzyjemny zapach zniknie jak kamfora

Autor: Freepik.com
  • Fetor wydobywający się z obuwia to powszechne zjawisko spowodowane namnażającymi się w wilgoci drobnoustrojami.
  • Standardowe czyszczenie i dbanie o czystość stóp rzadko wystarczają do ostatecznego wyeliminowania tego uciążliwego kłopotu.
  • Skutecznym ratunkiem okazuje się zastosowanie popularnego składnika spożywczego.

Obuwie towarzyszy nam każdego dnia podczas rozmaitych aktywności i w najróżniejszych warunkach atmosferycznych. Choć starannie dobieramy je do ubioru i nierzadko wydajemy na nie spore kwoty, po pewnym czasie nawet najbardziej zadbane pary zaczynają brzydko pachnieć. Taka sytuacja potrafi wywołać ogromne zakłopotanie w momencie zdejmowania obuwia. Co istotne, zjawisko to dotyka również osób skrupulatnie dbających o czystość. Ludzkie stopy posiadają tysiące gruczołów potowych produkujących wilgoć. Powstałe w ten sposób ciepłe i wilgotne środowisko to idealne warunki do błyskawicznego rozwoju bakterii. Sama zmiana skarpetek i mycie stóp niewiele tutaj zmienią, ponieważ drobnoustroje głęboko wnikają w strukturę wkładek oraz materiału. Przykra woń utrzymuje się wtedy niezwykle długo, ale można ją zlikwidować prostą metodą.

Jak usunąć nieprzyjemny zapach z butów? To skuteczne rozwiązanie

Powszechnie stosowane odświeżacze oraz tradycyjne wietrzenie obuwia dają zazwyczaj wyłącznie krótkotrwałe efekty. Fetor szybko powraca, gdyż odpowiedzialne za niego drobnoustroje nadal bytują wewnątrz materiału. W takiej sytuacji najlepiej sięgnąć po niezwykle tani środek z kuchennej szafki. Znakomitym pogromcą wilgoci i uciążliwego zapachu jest zwykła soda oczyszczona. Procedura wymaga jedynie wsypania kilku łyżeczek tego białego proszku do wnętrza butów. Całość należy zostawić na całą noc, a o poranku po prostu dokładnie wytrzepać wkładki z resztek produktu. Aby na dobre pożegnać się z tym krępującym problemem, trzeba pamiętać o systematyczności oraz naprzemiennym noszeniu różnych par obuwia, dzięki czemu każda z nich zdąży odpowiednio wyschnąć i odpocząć.

