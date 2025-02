Zrobiłam to ze swoją sansewierią, a ona nagle zakwitła. Pięknie pachnące kwiaty przyozdobiły doniczkę. Sposób na zakwitnięcie sansewierii

Wsyp 4 łyżki do słoiczka i postaw w toalecie, a aromatyczny zapach rozniesie się po całym pomieszczeniu. Usunie brzydkie zapachy na dobre. Naturalny zapach do toalety

Zrobiłam to ze swoją sansewierią, a ona nagle zakwitła

Sansewieria to popularna w Polsce roślina doniczkowa, która jest znana również pod nazwą wężownica lub języki teściowej. Przypominające miecze liście w intensywnie zielonym kolorze, z żółtymi obwódkami lub cętkami przyciągają uwagę i są przepiękną ozdoba każdego pomieszczenia. Co więcej ta roślina jest znana ze swoich wyjątkowych właściwości, które są bardzo przydatne zimą. Otóż sansewieria jest zaliczana do roślin oczyszczających powietrze. Do tego pielęgnacja sansewierii jest naprawdę łatwa, więc nie dziwi fakt, że zyskała ona taką popularność. Choć jest to roślina obecna w wielu polskich domach, to jednak nie każdy jej posiadacz zdaje sobie sprawę z tego, że sansewieria może zakwitnąć. Zaskoczyło mnie, że to takie proste. Kiedy zrobiłam tę jedną rzecz u swojej rośliny, ta nieoczekiwanie wypuściła mnóstwo przepięknie pachnących kwiatów.

Co zrobić, aby sansewieria zakwitła?

Sansewieria może zakwitnąć nawet w warunkach domowych, jednak musimy o roślinę odpowiednio zadbać. Co zrobić, żeby wypuściła kwiaty? Po pierwsze pamiętaj, że sansewieria kwitnie raz w roku, a kwiaty wypuszcza jedynie na młodych liściach, które mają rok lub maksymalnie dwa lata. Przede wszystkim należy nawozić sansewierię. Tu można przygotować domowy nawóz ze skórek banana. Po drugie zapewnij roślinie odpowiedni dużo światła słonecznego, które pobudzi ją do rozkwitu. I trzecią ważną kwestią w pielęgnacji sansewierii jest nawodnienie. Jeśli chcesz, aby zakwitła to przesusz ją. Brak wody jest dla sansewierii stresorem, który mobilizuje ją do przetrwania. Wówczas chcąc przetrwać, wytwarza ona kwiaty, by w ten sposób rozsiać nasiona, które pozwolą jej się rozmnożyć.

Domowy nawóz do sansewierii ze skórek banana. Jak go zrobić?

Ten domowy nawóz do sansewierii to prawdziwe bogactwo składników odżywczych takich jak fosfor i potas. Jak go zrobić? Skórki z bananów kroimy, umieszczamy w słoiku i zlewamy ciepłą wodę. Mieszankę ostawiamy na dwa dni w ciemne miejsce. Po tym czasie nawóz jest gotowy. Wystarczy go przecedzić i podlać roślinę.

Pielęgnacja wężownicy. Co lubi sansewieria?

Jak już wspominałam wcześniej, pielęgnacja sansewierii nie jest skomplikowana. Najlepiej rośnie w podłożu do kaktusów i sukulentów. Próchnicza ziemia, piasek, perlit i żwirek będą szybciej przesychać i zapobiegać gniciu korzeni. Sansewieria lubi stanowisko z rozproszonym światłem, wtedy pięknie się wybarwia. Jednak dobrze radzi sobie także w zacienionych miejscach. Żeby roślina rosła prosto, nie wolno jej przelewać. Podlewamy ją niewielką ilością odstanej wody maksymalnie raz w tygodniu, gdy ziemia jest całkowicie sucha.

Autor: