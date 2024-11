Wystarczy 1 łyżeczka, aby sansewieria wypuszczała liść za liściem. Podlej raz w miesiącu, a będzie rosła jak szalona. Domowy nawóz do sansewierii

Wystarczy 5 kropel dodanych do plynu do szyb, a okna bedą przejrzyście czyste. Bez smug oraz zacieków. Mycie okine

Sansewieria jest znana w Polsce również pod nazwą wężownica lub języki teściowej. To niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych roślin doniczkowych w domach Polaków. Przypominające miecze liście w intensywnie zielonym kolorze, z żółtymi obwódkami lub cętkami przyciągają uwagę i są przepiękną ozdobą każdego pomieszczenia. Do tego pielęgnacja sansewierii jest naprawdę łatwa, więc nie dziwi fakt, że zyskała ona taką popularność. Oczywiście oprócz zapewnienia jej odpowiedniego stanowiska oraz nawodnienia, nie wolno pomijać odżywienia sansewierii. W tym przypadku znakomicie sprawdzi się żelatyna. Wystarczy dosłownie jedna łyżeczka żelatyny, aby przygotować bogaty nawóz do sansewierii. Dzięki niemu będzie rosła jak szalona i zacznie wypuszczać liść za liściem. Otóż żelatyna stanowi bardzo dobre źródło azotu. Jest to składnik, który szybko wypłukuje się z gleby, więc należy go intensywnie uzupełniać. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zaobserwujemy, że sansewieria przestała rosnąć lub jej liście żółkną.

Domowy nawóz do sansewierii. Jak go przygotować?

Do przygotowania domowego nawozu do sansewierii potrzebujesz jednej łyżeczki żelatyny. Rozpuść ją w filiżance gorącej wody. Następnie roztwór rozcieńcz w trzech szklankach zimnej wody. Jak stosować żelatynę do roślin doniczkowych? Ostudzoną miksturą podlewaj sansewierię w okresie wegetacyjnym raz w miesiącu. Szybko zauważysz, jak się zazieleni i zacznie wypuszczać nowe pędy.

Pielęgnacja wężownicy. Co lubi sansewieria?

Jak już wspominałam wcześniej, pielęgnacja sansewierii nie jest skomplikowana. Najlepiej rośnie w podłożu do kaktusów i sukulentów. Próchnicza ziemia, piasek, perlit i żwirek będą szybciej przesychać i zapobiegać gniciu korzeni. Sansewieria lubi stanowisko z rozproszonym światłem, wtedy pięknie się wybarwia. Jednak dobrze radzi sobie także w zacienionych miejscach. Żeby roślina rosła prosto, nie wolno jej przelewać. Podlewamy ją niewielką ilością odstanej wody maksymalnie raz w tygodniu, gdy ziemia jest całkowicie sucha.