i Autor: Shutterstock

Dom i ogród

Miksuje i dodaje do podłoża. Ekspertka pokazała jak zrobić odżywkę do kwiatów. Sansewieria rośnie jak szalona

Sansewieria to kwiat, który jest ceniony przez fanów zieleni i tych, którzy dbają o atmosferę. Uważa się, że to jedna z roślin, która oczyszcza powietrze w mieszkaniu i warto ją ustawić w sypialni, by zapewnić sobie zdrowy sen. Sansewieria jest także mało wymagająca w pielęgnacji. Wystarczy ją ustawić na odpowiednim stanowisku i oszczędnie podlewać. Od czasu do czasu warto ją także nawozić. Domową odżywkę można zrobić ze skorupek jajek, co pokazała na Instagramie autorka popularnego profilu @domowy_kwietnik.