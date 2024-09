i Autor: Shutterstock

Dom i ogród

Namocz po pieczeniu ciasta i podlej roślinę. Sansewieria będzie rosła prosto bez rozchodzenia się liści się na boki

Sansewieria to jedna z tych roślin doniczkowych, która dobrze znosi suszę, ale fatalni reaguje na nadmiar wody. Gdy jest przelana, liście często opadają i gniją. To jednak niejedyna przyczyna brzydkiego pokroju sansewierii. Czasami to nieodpowiednia doniczka lub brak nawozu.