Kiedy przycinać przekwitłe hortensje? Ogrodnicy mają jedną zasadę

Chociaż wielu z nas odczuwa pokusę natychmiastowego cięcia przekwitłych kwiatostanów, odpowiedni moment na ten zabieg jest niezwykle ważny i zależy od uprawianej odmiany rośliny.

Brak wiedzy na temat wieku pędów, na których kwitnie dany krzew, może skutkować nieodpowiednim cięciem, a to z kolei może osłabić kwitnienie w następnym sezonie.

Zostawienie suchych kwiatów na krzewie w chłodniejszych miesiącach może pełnić funkcję ozdobną w ogrodzie, a dodatkowo stanowić naturalną ochronę dla pąków przed zimnem i wiatrem.

Najczęściej zaleca się, by wstrzymać się z cięciem przekwitłych części i przeprowadzić ten zabieg dopiero wiosną, co zminimalizuje ryzyko uszkodzenia nowych pąków i wspomoże zdrowy wzrost rośliny.

Dbanie o hortensje wymaga nieco znajomości ich specyfiki, ponieważ poszczególne odmiany różnią się wymaganiami dotyczącymi wieku pędów, na których kwitną. Niektóre z nich tworzą pąki na pędach z poprzedniego roku, podczas gdy inne robią to głównie na tegorocznych. Zbyt radykalne cięcie lub przeprowadzone w złym momencie może doprowadzić do tego, że w przyszłym roku krzew wyda znacznie mniej kwiatów. Z tego względu warto dokładnie zidentyfikować swój gatunek hortensji, zanim podejmiemy decyzję o usunięciu suchych kwiatostanów.

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Hortensje w ogrodzie - kiedy je przycinać?

Suche kwiatostany wcale nie muszą psuć wyglądu ogrodu. W okresie jesienno-zimowym pozostawione na krzewach zaschnięte kwiaty wielu odmian potrafią prezentować się bardzo urokliwie, zwłaszcza gdy pokrywa je szron. Ponadto pełnią one funkcję ochronną dla pąków ukrytych pod nimi. To właśnie dlatego doświadczeni ogrodnicy rzadko decydują się na przedwczesne użycie sekatora.

Jak nie zaszkodzić hortensjom zbyt wczesnym cięciem?

W przypadku wielu chętnie uprawianych hortensji ogrodowych najlepszym rozwiązaniem jest opóźnienie cięcia. Jeśli nasza odmiana kwitnie na pędach ubiegłorocznych, zaschnięte kwiatostany najlepiej pozostawić na roślinie na całą jesień i zimę, a sekator wyciągnąć dopiero wiosną, po ustąpieniu ryzyka większych przymrozków. Suche kwiaty usuwamy wówczas tuż nad pierwszą parą mocnych, zdrowych pąków. Taki zabieg pozwala zminimalizować ryzyko zniszczenia pąków kwiatowych, które są gwarancją obfitego kwitnienia w nadchodzącym sezonie.

Sytuacja przedstawia się odmiennie w przypadku odmian bukietowych i drzewiastych, które kwitną głównie na młodych pędach. W ich przypadku usuwanie przekwitłych kwiatostanów można przeprowadzić już późną jesienią lub zimą, jednak wielu miłośników ogrodnictwa woli zachować je do wiosny ze względów czysto estetycznych i dopiero wtedy dokonać głównego cięcia. Należy pamiętać, że czas i metoda cięcia są ściśle uzależnione od odmiany krzewu, dlatego zawsze warto upewnić się co do wymagań danej rośliny, zanim przystąpimy do pracy z sekatorem.

Zatem jeśli Twoja hortensja straciła już swój letni urok, nie musisz w panice usuwać wszystkich suchych kwiatów. Niekiedy znacznie korzystniej jest pozwolić im pozostać na krzewie przez całą zimę. W ten sposób nie tylko utrzymasz w ogrodzie ciekawy element dekoracyjny na chłodniejsze miesiące, ale także znacząco zmniejszysz ryzyko uszkodzenia pąków, z których rozwiną się przyszłoroczne kwiaty.