Tajemnica luster w windach. Nie służą tylko do poprawiania fryzury

Obecność dużych luster w windach to nie jest przypadek ani fanaberia projektantów.

Ten pozornie zwykły element wyposażenia odgrywa ważną rolę, wpływając na samopoczucie i bezpieczeństwo osób korzystających z dźwigu.

Sprawdź, dlaczego w kabinach instaluje się lustra i jakie nieoczywiste funkcje one spełniają.

Lustro w windzie to coś więcej niż dekoracja

Kabina windy to zazwyczaj niewielka, zamknięta przestrzeń. Towarzystwo obcych ludzi, stalowe ściany i odgłosy pracującego mechanizmu mogą u niektórych wywoływać dyskomfort. Zastosowanie dużej tafli szkła znacząco odmienia percepcję ciasnego wnętrza. Dzięki odbiciu kabina sprawia wrażenie znacznie przestronniejszej. Chociaż to wyłącznie trik optyczny, jego skuteczność jest ogromna. W efekcie zjawisko klaustrofobii zostaje złagodzone, a małe pomieszczenie przestaje tak bardzo przytłaczać.

To najbardziej funkcjonalne powody montowania luster w windach

Kolejny ważny czynnik to zajęcie uwagi. Przejazd między piętrami trwa zazwyczaj kilkadziesiąt sekund, podczas których trudno znaleźć sobie sensowne zajęcie. Lustro sprawia, że pasażerowie mogą skupić się na poprawianiu wyglądu lub po prostu obserwowaniu własnego odbicia. Odciąga to myśli od samej jazdy i śledzenia zmieniających się numerów kondygnacji. Jest to niezwykle pomocne dla osób odczuwających lęk przed podróżowaniem windą, ponieważ odwrócenie uwagi pozwala im szybciej i spokojniej znieść ten czas. Ponadto, lustro pełni funkcję prewencyjną, poprawiając orientację w przestrzeni. W pełnej kabinie nie wypada ciągle oglądać się za siebie, a dzięki odbiciu możemy dyskretnie kontrolować sytuację za naszymi plecami. Nie chodzi o chorobliwą nieufność, ale o naturalną potrzebę kontroli otoczenia w pobliżu obcych osób.

Oczywiście tradycyjne zastosowanie luster wciąż pozostaje niezwykle istotne. To idealny moment na szybki przegląd wyglądu tuż przed ważnym spotkaniem biznesowym czy randką. Pasażerowie chętnie poprawiają makijaż, sprawdzają ułożenie ubrań czy szukają ewentualnych zabrudzeń. W ten sposób winda zyskuje dodatkową funkcję prowizorycznej garderoby.

Obecnie tak bardzo przywykliśmy do obecności lustrzanych powierzchni w windach, że ich brak wywołuje u nas spore zaskoczenie. Stanowią one stały element krajobrazu, nad którego sensem rzadko się pochylamy.

Lustro w stylu orientalnym - pomysł na dekorację. ZRÓB TO SAM

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