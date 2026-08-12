Przez cały sierpień dokarmiaj tym ogórki, a plony będziesz mieć jeszcze jesienią. Domowy nawóz, po którym ogórki będą owocować dłużej niż grzyby w lasach

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-12 9:15

Sierpień w miesiąc, w którym powoli kończy się owocowanie ogórków. Na krzaczkach pojawiają się ostatnie plony, a wiele osób zastanawia się nad wykopaniem krzeczków. Okazuje się, że lepiej tego nie robić. W zamian możesz wykonywać proste zabiegi pielęgnacyjne, które sprawią, że ogórki będą dłużej owocowały. Jeżeli pogoda będzie sprzyjać to plony mogą pojawiać się nawet do października. Koniecznie zrób to z ogórkami w sierpniu, a przedłużysz ich kwitnienie.

Osoba w czerwonej koszuli trzyma skrzynkę świeżych ogórków na tle upraw. O nawożeniu warzyw w sierpniu przeczytasz na SE.
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Sierpień nie musi oznaczać końca zbiorów ogórków; dzięki odpowiedniej pielęgnacji możesz cieszyć się świeżymi warzywami nawet do wczesnej jesieni.
  • Kluczem do przedłużenia obfitego plonowania jest regularne zbieranie owoców oraz właściwe nawożenie, z naciskiem na bezpieczne i skuteczne metody.
  • Odkryj sprawdzoną recepturę na naturalny nawóz, który wzmocni Twoje rośliny, ochroni je przed chorobami i zapewni Ci zbiory ogórków dłużej niż myślisz!

Jak przedłużyć owocowanie ogórków? Zrób to, a będą wydawały owoce nawet to wczesnej jesieni

Drugi miesiąc wakacji w ogrodzie to czas ostatnich plonów i powolnego szykowania się na nadejście jesieni. To wieczór sezonu wegetacyjnego, gdy wszystko zwalnia. Nie znaczy to jednak, że w sierpniu spowalniają zabiegi pielęgnacyjne roślin. W przypadku niektórych krzewów zaczyna się ich przycinanie i szykowanie do zimy. W przypadku ogórków sierpień nie musi oznaczać końca zbiorów. Jeżeli pogoda będzie sprzyjać ogórki mogą owocować nawet do początku października. Zależy to przede wszystkim od temperatur w nocy oraz pierwszych przymrozków. Również zabiegi pielęgnacyjne mogą wydłużyć okres owocowania ogórków. 

W sierpniu nie rezygnuj z nawożenia ogórków. Podobnie jak w przypadku innych roślin ogrodniczych ogranicz dokarmianie azotem. Składnik ten sztucznie wydłuża okres wegetacji i pod koniec lata nie jest już konieczny w dużych ilościach. Możesz to stosować w mniejszych dawkach. Dostarczany azot będzie utrzymywał liście i pędy w dobrej kondycji. 

Aby ogórki dłużej owocowały ważne jest również regularne zbieranie plonów. Pozostawianie owoców na krzakach hamuje kolejne plonowanie. 

Wymieszaj z wodą i przez cały sierpień podlewaj ogórki. Będą owocowały dłużej niż grzyby

Świetnym sposobem na późne nawożenie ogórków jest nawóz z drożdży piekarskich. Jest ona uważany za bezpieczny i nie niesie ze sobą wysokie ryzyka przenawożenia. Z powodzeniem wykorzystasz go do ogórków, pomidorów, a także drzew owocowych. Drożdże zawierają potrzebne witaminy i minerały, które stymulują rozrost oraz owocowanie, a także ułatwiają pobieranie wody z gleby. Dodatkowo drożdże piekarskie chronią przed chorobami grzybowymi, co jest szczególnie istotne pod koniec lata. Wystarczy, że rozpuścisz 100 gramów świeżych drożdży w 10 litrach lekko ciepłej wody. Całość odstaw na około godzinę i gotowe. Nawóz nie wymaga rozcieńczania i jest gotowy do użycia. Podlewaj nim ogórki przez całe lato, a owocowe będą szybciej dojrzewały. 

Jeżeli chcesz maksymalnie wydłużyć okres owocowania ogórków pamiętaj, aby regularnie usuwać wyschnięte i marniejące pędy. Raz na kilka dni sprawdzaj, czy w liściach i na owocach nie pojawił się żaden nalot, który może świadczyć o początkach choroby

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