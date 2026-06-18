Ogóreczki na działce wyglądają jak obsypane mąką? Ten nalot może niszczyć całe plony. Babka z Podlasia zdradza najlepszy oprysk na choroby grzybowe ogórków

Zaraza ogórków - czym jest i dlaczego jest taka niebezpieczna

Zaraza ogórków to najczęściej występująca choroba grzybowa. Pojawia się ona zarówno na profesjonalnych plantacjach, jak i na niewielkich grządkach w ogródkach i na działkach. Wywołują ją grzyby z rodziny mączniakowatych. W zależności od rodzaju grzybów choroba ta alternatywnie może być nazywana także mączniakiem prawdziwym lub mączniakiem rzekomym. Zaraza ogórków to poważny stan, w którym bezpośrednio zagrożone są całe plony. Objawia się ona przede wszystkim zmianami w obrębie liści. W przypadku mączniaka prawdziwego biały nalot pojawia się na zewnętrznej stornie liści. Mączniak rzekomy sprawia, że na liściach pojawia się oliwkowy nalot oraz fioletowe siedliska zarodników od spodu.

Zaraza ogórków to choroba, która wpływa na jakość oraz intensywność plonów. Zainfekowane rośliny często wstrzymują owocowanie, a ogórki przestają dojrzewać. Te owoce, które uda się wyhodować nie nadają się do spożycia. Warto pamiętać, że rozwojowi chorób grzybowych sprzyjają warunki atmosferyczne. Ciepłe powietrze, a także wilgoć stanowią idealne warunki do namnażania się grzybów.

W walce z zarazą ogórków skuteczne są opryski. Profesjonalni ogrodnicy najczęściej polecają opryski na bazie miedzi i cynku. Warto jednak wiedzieć, że tego rodzaju opryski stosuje się w fazie największego zagrożenia, niż wcześniej niż w okresie końca fazy rozwoju kwiatostanów.

Wymieszaj ze sobą te 2 składniki i pryskaj ogórki. Domowy oprysk na zarazę ogórków

Domowe opryski na choroby roślin mogą stanowić rewelacyjne zabiegi pielęgnacyjne lub uzupełnienie profesjonalnego działania. Na zarazę ogórków najczęściej polecane jest połączenie sody oczyszczonej oraz mleka. Sama przetestowałam ten sposób i moje ogórki są wolne od chorób grzybowych. Soda oczyszczona to znany i naturalny środek grzybobójczy. Wzmacnia ona odporność roślin oraz przeciwdziała atakom zarodników. Mleko z kolei poprawia strukturę gleby oraz dostarcza ogórkom wapń. Stosowanie oprysków na bazie mleka oraz sody oczyszczonej pomaga wzmacniać kondycję roślin i chronić przed atakami chorób oraz szkodników.

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Kompleksowa profilaktyka to podstawa. Jak zapobiegać zarazie?

Zanim sięgniesz po opryski, pamiętaj, że kluczem do zdrowych plonów jest odpowiednia profilaktyka. Wiele błędów uprawowych popełnianych nieświadomie stwarza idealne warunki do rozwoju chorób grzybowych. Przede wszystkim zadbaj o właściwą cyrkulację powietrza – nie sadź ogórków zbyt gęsto. Podczas podlewania kieruj strumień wody bezpośrednio na glebę, unikając moczenia liści, ponieważ wilgoć na ich powierzchni sprzyja infekcjom. Regularnie usuwaj też dolne liście oraz te, na których pojawiają się pierwsze niepokojące plamy.

Niezwykle istotny jest również płodozmian. Patogeny wywołujące zarazę mogą przetrwać zimę w glebie, dlatego nie należy uprawiać ogórków w tym samym miejscu częściej niż co 4 lata. Unikaj także sadzenia ich po innych warzywach dyniowatych, jak cukinia czy dynia. Już na etapie zakupu nasion możesz zminimalizować ryzyko, wybierając odmiany o podwyższonej odporności na mączniaka rzekomego. Dzięki temu twoje rośliny będą miały lepszy start i naturalną barierę ochronną.

Jak rozprzestrzenia się i zimuje zaraza ogórków?

Zrozumienie cyklu życiowego patogenów pozwala skuteczniej chronić uprawy. Zarodniki grzybów odpowiedzialnych za zarazę przenoszone są przez wiatr, często na bardzo duże odległości. Do infekcji dochodzi w warunkach wysokiej wilgotności powietrza oraz przy umiarkowanych temperaturach, zwłaszcza gdy występują duże różnice między dniem a nocą. Krople deszczu, mgła lub rosa na liściach tworzą doskonałe środowisko do kiełkowania zarodników i wnikania do wnętrza rośliny. Proces inkubacji choroby trwa zazwyczaj od 6 do 7 dni.

Niestety, patogeny te są bardzo wytrzymałe i potrafią przetrwać zimę w resztkach porażonych roślin oraz w glebie. To właśnie dlatego tak ważne jest dokładne sprzątanie grządek po zakończonym sezonie i unikanie sadzenia ogórków w tym samym miejscu rok po roku. Pozostawione w ziemi zarodniki stają się źródłem zakażenia dla nowych sadzonek w kolejnym sezonie, gdy tylko pojawią się sprzyjające warunki atmosferyczne.

Gdy domowe opryski nie wystarczą: profesjonalne środki ochrony

W przypadku silnej infekcji lub w uprawach towarowych, gdzie ryzyko strat jest duże, naturalne metody mogą okazać się niewystarczające. Wtedy konieczne może być sięgnięcie po profesjonalne środki ochrony roślin, czyli fungicydy. Na rynku dostępne są preparaty o działaniu kontaktowym (do stosowania zapobiegawczego) oraz wgłębnym lub systemicznym, które wnikają w tkanki rośliny i zwalczają chorobę od środka. Do najczęściej polecanych substancji czynnych należą m.in. chlorotalonil, propamokarb czy preparaty miedziowe. Pamiętaj, aby zawsze stosować je zgodnie z zaleceniami producenta i przestrzegać okresu karencji.

Ciekawą alternatywą dla chemii są biologiczne środki ochrony. Zawierają one niepatogeniczne grzyby, które pasożytują na grzybach chorobotwórczych, ograniczając ich rozwój. Przykładem takiego preparatu jest Polyversum WP, zawierający grzyb Pythium oligandrum. Jest to rozwiązanie bezpieczne dla środowiska, które nie tylko chroni rośliny, ale również stymuluje je do lepszego wzrostu. Zabiegi ochronne, zarówno chemiczne, jak i biologiczne, warto wykonywać naprzemiennie, aby uniknąć uodpornienia się patogenów.