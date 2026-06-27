Azjaci potrafią w ogóreczki. Ten japoński nawóz sprawia, że ogórki rosną niczym na gigancie. Odżywka, która wzmacnia pędy i korzenie i sprawia, że ogórki sa bardziej chrupiące

Upały to krytyczny moment dla ogórków – bez właściwej pielęgnacji grozi im żółknięcie i utrata liści.

Zamiast agresywnych nawozów, zastosuj genialny domowy eliksir z drożdży i mleka, który wzmocni rośliny i zwiększy ich odporność na suszę.

Poznaj prosty przepis i dowiedz się, jak zapewnić ogórkom bujny wzrost oraz obfite plony, nawet w największym gorącu!

Koniec czerwca i początek lipca to czas, w którym sadzonki ogórków zaczynają się okazale rozrastać, a na pędach pojawiają się pierwsze owoce. To właśnie teraz należy ze szczególną uwagą podlewać i nawozić ogórki. Trwająca fala upałów dodatkowo je osłabia i sprawia, że bez zewnętrznego wsparcia mogą zacząć żółknąć i tracić liście.

Ogórki w 87 proc. składają się z wody. Dodatkowo posiadają one bardzo płytki system korzeniowy. Wszystko to sprawia, że ogórki są bardzo podatne na suszę i upały. W najgorętsze dni należy je podlewać nawet raz dziennie. Eksperci wskazują, że najlepiej jest robić to wczesny rankiem lub wieczorem, gdy słońce nie jest jeszcze wysoko na horyzoncie. W największe upały pamiętaj, by stosować tylko odstaną wodę o temperaturze pokojowej. Zbyt zimny strumień może wywołać szok terminy u roślin. co może zahamować rozrost i odkształcenie liści.

Czym nawozić ogórki w upały? Ten nawóz sprawi, że będą dojrzewały nawet w największy gorąc

Ogrodnicy wskazują, że w czasie upałów lepiej jest wstrzymać się z intensywnym nawożeniem. Rośliny potrzebują energii do adaptacji warunkowych, a nie do zintensyfikowane wzrostu. Nie znaczy to jednak, że musisz całkowicie zaprzestać odżywiania ogórków. W największe upały dobrze jest stosować wzmacniające nawozy, które poprawią wydolność roślin i zwiększą ich odporność na suszę. Takim nawozem do ogórków jest połączenie drożdży i mleka. Oba te produkty chronią przed atakami chorób, a także wzmacniają ogólną kondycję sadzonek.

Mleko, choć często niedoceniane w ogrodnictwie, jest prawdziwą bombą odżywczą dla ogórków. Dostarcza roślinom cennego wapnia, który wzmacnia ściany komórkowe, czyniąc je bardziej odpornymi na choroby i szkodniki. Ponadto, białka i cukry zawarte w mleku wspierają rozwój pożytecznych mikroorganizmów w glebie, co przekłada się na lepsze przyswajanie składników odżywczych przez korzenie ogórków. Działa również jako łagodny środek grzybobójczy, pomagając w walce z mączniakiem. Drożdże, znane głównie z kuchni, to kolejny sprzymierzeniec zdrowych ogórków. Są bogate w witaminy z grupy B, aminokwasy i naturalne hormony roślinne (auksyny), które stymulują intensywny wzrost korzeni i całej rośliny. Dzięki nim ogórki szybciej się regenerują, lepiej kwitną i wydają obfitsze plony. Aktywne drożdże poprawiają także strukturę gleby i wzbogacają ją w mikroelementy, tworząc idealne warunki do rozwoju ogórków.

Przygotowanie tej naturalnej odżywki jest niezwykle proste i nie wymaga specjalistycznych składników. Będziesz potrzebować około 100 gramów świeżych drożdży piekarskich, 1 litra mleka (najlepiej chudego lub 1,5-2% tłuszczu, ale pełne też zadziała) oraz 10 litrów wody. Rozpuść drożdże w niewielkiej ilości ciepłej wody (nie gorącej, aby nie zabić mikroorganizmów), a następnie wlej je do większego naczynia z pozostałą wodą i mlekiem. Całość dokładnie wymieszaj, aby składniki dobrze się połączyły. Gotową odżywkę z drożdży i mleka należy stosować do podlewania ogórków bezpośrednio pod korzeń. Ważne jest, aby roztwór był rozcieńczony – zazwyczaj zaleca się proporcję 1:10 (jedna część odżywki na dziesięć części wody), jeśli używasz świeżych drożdży. Jeśli przygotowałeś roztwór z 10 litrów wody, 1 litra mleka i 100g drożdży, to możesz go używać bez dalszego rozcieńczania. Pamiętaj, aby podlewać ogórki wieczorem lub w pochmurny dzień, aby uniknąć szybkiego odparowania i poparzenia liści. Taki zabieg warto powtarzać co 7-14 dni, zwłaszcza w okresie intensywnego wzrostu i owocowania.

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