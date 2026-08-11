Nie tylko zaćmienie Słońca. Na polskim niebie rozegra się też drugi spektakl. W tym roku będą bardzo korzystne warunki

12 sierpnia Europę czeka rzadkie, całkowite zaćmienie Słońca, pierwsze od 1999 roku, w Polsce częściowo zakrywające tarczę aż do 88%.

Tego samego wieczoru nastąpi szczyt roju Perseidów, obiecujący do 150 spadających gwiazd na godzinę, co zapewni podwójne, kosmiczne widowisko.

Nie przegap tej wyjątkowej nocy! Sprawdź, co kluczowego może zakłócić Twoje obserwacje i jak najlepiej przygotować się na to niezwykłe zjawisko.

Zaćmienie Słońca 2026 - gdzie będzie najlepiej widoczne?

Już w środę, 12 sierpnia odbędzie się wyjątkowe zjawisko. Nad Europą będzie całkowite zaćmienie Słońca. Będzie to pierwsze takie zjawisko od 1999 roku. Jednym z miejsc, gdzie będzie ono najlepiej zauważalne jest Hiszpania, która znajdzie się w pasie całkowitego zaćmienia. W Polsce maksymalne zasłonięcie tarczy Słońca będzie wynosiło 88 proc. Maksymalna faza będzie zauważalna w pasie Olsztyn-Łódź-Opole. W Warszawie zaćmienie może wynieść nawet 81 proc. i nastąpi około godziny 19:14. Stopień zakrycia Słońca podczas zjawiska będzie się różnił w zależności od miasta: w Gdańsku wyniesie on około 82,5proc., w Łodzi osiągnie blisko 83,8 proc., w Poznaniu niemal 83,9 proc., a we Wrocławiu około 84,8 proc.. Natomiast w Krakowie zasłonięcie tarczy słonecznej będzie zauważalnie mniejsze, oscylując wokół 64,3 proc. Możliwość obserwacji zaćmienia w naszym kraju zakończy naturalny zachód Słońca.

Gdy Słońce zajdzie na niebie rozpocznie się kolejny spektakl

Koniec zaćmienia Słońca nie będzie oznaczał końca atrakcji na tą noc. Tej samej nocy odbędzie się bowiem noc spadających gwiazd, czyli Perseidy. Nad Polską Perseidy można obserwować od 17 lipca do 24 sierpnia, jednak to w nocy z 12 na 13 sierpnia przypadnie szczyt roju meteorów. Eksperci wskazują, że najwięcej spadających gwiazd będzie można zauważyć w godzinach porannych, między 4:00 a 6:00. Zenitalna liczba godzin (ZHR), czyli liczba meteorów, jakie może zaobserwować jeden obserwator wyniesie nawet 100-150.

Co może zakłócić oglądanie?

Istnieją trzy główne czynniki, które mogą utrudnić obserwacje Perseidów:

Księżyc: Największym wrogiem obserwatorów meteorów jest jasny Księżyc. Jego światło może skutecznie zagłuszyć blask słabszych meteorów, zmniejszając liczbę widocznych "spadających gwiazd". Należy sprawdzić fazę Księżyca na daną noc – im bliżej nowiu, tym lepiej.

Zanieczyszczenie światłem (Light Pollution): Jasne światła miast, latarnie uliczne, reklamy – wszystko to tworzy "łunę" na niebie, która rozjaśnia tło i utrudnia dostrzeżenie słabszych obiektów. Aby cieszyć się pełnym widokiem, należy uciec jak najdalej od dużych aglomeracji miejskich.

Pogoda: Niestety, na to nie mamy wpływu. Zachmurzone niebo całkowicie uniemożliwi obserwacje. Warto śledzić prognozy pogody na kilka dni przed planowaną nocą obserwacji.

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