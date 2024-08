Spadające gwiazdy już w ten weekend! Jak oglądać perseidy?

Raz w tygodniu wlej do zlewu tę mieszankę! Pomoże na zatkany zlew! Koniec z włosami i resztkami jedzenia w odpływie. Domowe udrażnianie rur

W ostatnich latach coraz więcej badań koncentruje się na korzyściach dla zdrowia i kondycji psychicznej płynących z przebywania w naturze. Równocześnie rośnie zainteresowanie wypoczynkiem w otoczeniu przyrody czy tzw. „city-breakami”. Wobec wyzwań współczesnego życia, szczególnie miejskiego, coraz więcej z nas, intuicyjnie decyduje się na relaks w naturalnym środowisku – i słusznie.

Jak pokazują badania, nawet zwykły 15-minutowy spacer w otoczeniu przyrody, w porównaniu do spaceru w środowisku miejskim, może wpływać na poprawę nastroju oraz zdolności do skupienia uwagi. Terapeutyczne działanie przyrody na człowieka potwierdzają także badania, które jednoznacznie wskazują, że kontakt z naturą potrafi nawet łagodzić objawy zespołu stresu pourazowego. Spędzanie czasu w naturalnym środowisku pozwala nam uruchomić wszystkie zmysły i pobudzić korzystne procesy kognitywne.

Choć dla wielu może się to wydawać zaskakujące, także noc jest bardzo dobrą porą do obserwacji dzikiej przyrody – aż 70% zwierząt prowadzi nocny tryb życia, w tym rzadko spotykane, a powszechnie występujące gatunki w Polsce takie jak: puszczyk, jenot, czy popielica. Jednak prawdziwą atrakcją, dla której coraz więcej entuzjastów wybiera się w najciemniejsze zakątki Polski jest rozgwieżdżone nocne niebo. Ma to szczególne znaczenie także w lecie, kiedy można podziwiać roje „spadających gwiazd”.

Kiedy i gdzie oglądać spadające gwiazdy?

Choć spadające gwiazdy można podziwiać od połowy lipca, to ich kulminacja nastąpi już niedługo, bo w nocy z 12 na 13 sierpnia. Będzie można wtedy oglądać nawet 90 meteorów na godzinę. Z tej okazji, przedstawiciele AlohaCamp i ruchu NaTurystów, zapytali znanego eksperta o to jak najlepiej przygotować się do oglądania spadających gwiazd i gdzie wypatrywać sierpniowych Perseidówy.

- Najlepiej uciec gdzieś w naturę za miasto, na wieś, na łąkę, w góry. Gdybyśmy mieli wskazać takie miejsca w Polsce, które najlepiej się do tego nadają, to najciemniejszym ze wszystkich miejsc na mapie Polski, a nawet Europy, są polskie Bieszczady. Południowy wschód naszego kraju wciąż pozostaje ostoją ciemnego nieba. Oprócz Bieszczad dobrymi miejscami do obserwacji będą również Mazury, okolice Drawieńskiego Parku Narodowego, czy Izery.

Meteory to jest chyba rzeczywiście ta najprzyjemniejsza działka obserwacji astronomicznych, do których nie potrzebujemy żadnych instrumentów optycznych. Natomiast długotrwałe wpatrywanie się w niebo, szczególnie w pozycji stojącej, może przyprawić nas bardzo szybko o ból pleców czy szyi, zwłaszcza gdy będziemy zadzierali głowę mocno do góry. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zadbać o odpowiednio komfortową pozycję leżącą lub pół leżącą, więc jakiś kocyk, materac, składany leżak czy nawet krzesło plażowe pozwoli nam obserwować niebo znacznie wygodniej. Pamiętajmy też o tym, że sierpniowe noce mogą być już zimne, dlatego przydadzą się ciepłe ubrania, czapka, a nawet czasami rękawiczki. Warto o siebie zadbać i mieć coś przeciwko komarom, no i przede wszystkim termos z ciepłą kawą. – Karol Wójcicki, twórca największego w Polsce astronomicznego fanpage’a Z głową w gwiazdach, popularyzator astronomii i dziennikarz naukowy.

Treść całego wywiadu można przeczytać na stronie:

https://alohacamp.com/journal/spadajace-gwiazdy/

i Autor: materiał prasowy Karol Wójcicki