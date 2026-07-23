Nawet 100 spadających gwiazd na godzinę. Zbliżają się tegoroczne Perseidy

Entuzjaści obserwacji nieba wkrótce będą mogli podziwiać spektakularne wydarzenie astronomiczne, które każdego roku dostarcza niezapomnianych emocji.

To kosmiczne zjawisko przyciąga rzesze obserwatorów z całego świata , a do jego śledzenia nie jest wymagany profesjonalny sprzęt.

, a do jego śledzenia nie jest wymagany profesjonalny sprzęt. Meteory, nazywane potocznie "spadającymi gwiazdami", to świetlne ślady powstające w wyniku spalania niewielkich drobin materii kosmicznej w atmosferze Ziemi.

Aby cieszyć się widokiem, najlepiej wybrać miejsce z dala od miejskich źródeł światła i przyzwyczaić oczy do mroku.

Rój Perseidów to zjawisko, które niezmiennie fascynuje miłośników astronomii i zwykłych amatorów rozgwieżdżonego nieba. Jego wyjątkowa popularność to zasługa wysokiej aktywności roju, ale też łatwości w obserwacji. Teleskopy, lornetki ani profesjonalne obiektywy nie są tu potrzebne. Do pełni szczęścia wystarczy bezchmurne niebo, cierpliwość i odpowiednio ciemne otoczenie z dala od latarni miejskich.

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Spadające gwiazdy w sierpniu 2026. Jak powstają?

Choć określenie "spadające gwiazdy" jest wciąż w powszechnym użyciu, w praktyce na niebie obserwujemy meteory. Są to mikroskopijne cząstki pyłu i lodu, wpadające w ziemską powłokę powietrzną z potężną prędkością. Opór atmosfery błyskawicznie je rozgrzewa, po czym ulegają spaleniu. Zjawisko to tworzy na nocnym niebie świetliste smugi, które od lat hipnotyzują widzów we wszystkich zakątkach naszej planety.

Kiedy Perseidy 2026? Data maksimum roju

Pochodzenie Perseidów ma bezpośredni związek z kometą Swift-Tuttle, która przelatując przez kosmos gubi drobiny pyłu. Ziemia każdego roku przecina tor tej komety, a wpadające w atmosferę cząstki tworzą wspaniały rój meteorów. Szczyt aktywności zjawiska w 2026 roku przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia. W idealnych warunkach będzie można zaobserwować nawet 100 przelotów w ciągu godziny, chociaż w dużej mierze zależy to od ewentualnego zachmurzenia. Najlepsza pora na oglądanie zaczyna się po północy, a kończy tuż przed wschodem słońca. Znawcy tematu rekomendują podróż poza obszary miejskie, z dala od szumu światła. Oczy należy oswajać z ciemnością przez około pół godziny i pod żadnym pozorem nie patrzeć w ekran smartfona. Rozbłyski meteorów pojawiają się niespodziewanie w różnych sektorach nieba, dlatego trzeba ogarniać wzrokiem jak największą przestrzeń. Jeśli pogoda dopisze, tegoroczne nocne widowisko dostarczy nam fantastycznych astronomicznych wrażeń.

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