Domowy nawóz do sansewierii. Ten kuchenny odpad sprawi, że roślina wypuści mnóstwo nowych liści

Sansewieria, ceniona za swoją niewymagającą naturę, po zimie może stracić formę.

Zbyt częste podlewanie zdecydowanie jej nie służy.

Poznaj prosty domowy trik, który pomoże ją wzmocnić!

Pielęgnacja "języka teściowej" nie wymaga specjalistycznej wiedzy, co czyni go doskonałym wyborem dla początkujących miłośników zieleni. Kluczem do sukcesu w uprawie jest tu niezwykle ostrożne dawkowanie wody, ponieważ ten sukulent znacznie lepiej toleruje suszę niż przelanie. Zbyt obfite nawadnianie szybko doprowadzi do gnicia systemu korzeniowego, dlatego ziemia w doniczce musi całkowicie przeschnąć przed kolejnym zabiegiem. Roślina umieszczona w przepuszczalnym podłożu nie potrzebuje również regularnego zasilania sztucznymi preparatami. Jeżeli jednak chcemy skutecznie pobudzić pędy do szybszego wzrostu, warto wypróbować sprawdzoną metodę na regenerację okazu po trudnym okresie zimowym.

Efektowny trend: wiszące kwiaty

Woda po gotowaniu jajek to idealny nawóz do sansewierii. Jak go stosować?

Wężownica potrafi przetrwać w naprawdę spartańskich warunkach, ale dostarczenie jej odpowiednich minerałów znacząco poprawi wygląd całej bryły. Zamiast kupować drogie preparaty, wystarczy wykorzystać wodę pozostałą po gotowaniu jajek, która po całkowitym wystudzeniu zamienia się w rewelacyjną odżywkę. Płyn ten jest niezwykle bogaty w cenne składniki odżywcze, a w szczególności w wapń stymulujący prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Aplikowanie takiego nawozu raz na czternaście dni doskonale odżywi sansewierię i sprowokuje ją do wypuszczania nowych pędów. Zawsze należy przy tym uważnie obserwować reakcję domowego okazu na dodatkowe zasilanie. Grube i sprężyste liście świadczą o optymalnym nawodnieniu, natomiast ich żółknięcie jest wyraźnym sygnałem do ograniczenia podlewania. Ten w pełni ekologiczny patent pozwala pożytecznie wykorzystać kuchenne resztki, a jednocześnie zamienia niepozorną roślinę w zachwycającą ozdobę każdego salonu.

10