Jedna tabletka rozpuści zatory w odpływie zlewu. Brytyjscy hydraulicy zalecają ją, gdy ocet zawodzi. Usuwa złogi i kamień zbierający się w rurach

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-12 10:39

Czy można odetkać zatkany zlew przy użyciu domowych środków? Okazuje się, że na niewielkie złogi świetnie sprawdzą się naturalne metody. Ten sposób ułatwia udrażnianie rur, a także usuwa zbierający się wewnątrz kamień. Brytyjscy hydraulicy przekonują, że działa lepiej niż polecany ocet. Wystarczy rozpuścić w gorącej wodzie i wlać do zatkanego odpływu.

Czysty, metalowy zlew kuchenny z kranem. O domowych sposobach na zatkany odpływ przeczytasz na SE.
Autor: chandlervid85/ Freepik.com
  • Często zatkany zlew to wynik codziennych nawyków i nagromadzonych osadów, które skutecznie blokują odpływ.
  • Zamiast żrącej chemii, hydraulicy wskazują na zaskakująco prosty i bezpieczny domowy trik na udrożnienie rur.
  • Zwykła tabletka do zmywarki, dzięki enzymom i środkom odkamieniającym, skutecznie rozpuści tłuszcz, resztki jedzenia i kamień.
  • Sprawdź, jak w 30 minut udrożnić zlew i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, używając tylko jednej tabletki!

Wystarczy 1 tabletka do udrożnienia zlewu. Domowy sposób na zatkany odpływ 

Zatkany zlew to częsty problem. Najczęściej wynika on błędów użytkowych. Wiele osób traktuje zlew jak śmietnik i wrzuca tam resztki jedzenia, a także wylewa gęste sosy, panierki czy gorący olej. Rury pod zlewem mają najczęściej średnicę około 50 mm, co sprawia, że bardzo łatwo o zatory. Nierozpuszczalne resztki jedzenia osadzają się na ściankach rur prowadząc do zmniejszenia średnicy. Gorący olej po kontakcie z zimną wodą natychmiastowo twardnieje i zbiera się na ściankach tworząc grubą i twardą warstwę. Dodatkowo twarda woda może przyczyniać się do osadzania kamienia w rurach. W efekcie przepływ wody staje się coraz mniejszy, aż w końcu dochodzi do całkowitego zatkania odpływu. Wtedy woda w zlewie przestaje spływać i pojawia się problem. 

Wiele osób zastanawia się, czy na problem zatkanego zlewu jedynym rozwiązaniem jest żrąca chemia. Okazuje się, że hydraulicy wskazują, że czasem lepiej jest sięgnąć po mniej inwazyjne sposoby. W przypadku niepełnego zatory, gdy woda wolniej spływa, ale odpływ nie zatkał się całkowicie, warto sięgnąć po domowe sposoby. Sprawdzą się one również jako element prewencyjnego dbania o odpływ. Najczęściej polecanym sposobem jest użycie octu. Jego kwasowa formuła rozpuszcza złogi i usuwa kamień. Może jednak okazać się, że sam ocet będzie niewystarczający. Przede wszystkim ocet potrzebuje czasu, aby zadziałać, a w rurach zbyt szybko spływa. W takim przypadku hydraulicy polecają zwykłą kapsułkę do zmywarki. Wystarczy, że zalejesz tabletkę do zmywarki gorącą wodą, poczekasz aż się rozpuści, a następne wlejesz do zatkanego opływu. Po około 30 minutach wlej do odpływu 1 litro gorącej wody, aby przepłukać rozpuszczone resztki. 

W kapsułkach do zmywarki znajdziemy środki czyszczące oraz odkamieniające, które mogą skutecznie rozpuścić zaschnięty tłuszcz, a także zniwelować obecność kamienia. Zawarte z nich enzymy usuwają resztki organiczne, takie jak żywność, a także delikatnie czyszczą powierzchnię wewnętrzną w rurach. Działają antybakteryjnie i zmniejszają brzydkie zapachy, jakie mogą wydobywać się z odpływu w zlewie. 

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ZATKANY ODPŁYW
JAK ODETKAĆ ZLEW
ZATKANY ZLEW
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