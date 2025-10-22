Wystarczyła 1 tabletka i wrzątek. Zlew po 10 minutach był drożny i bez brzydkiego zapachu. Sposób na zatkany zlew

2025-10-22

Jak odetkać zatkany zlew? To pytanie pojawia się w naszych głowach, gdy woda nie chce zejść do odpływu. Wówczas próbujemy przeróżnych metod, zanim wezwiemy hydraulika. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zatkany zlew okazał się u mnie ten z tabletką. Włożyłam ją do zlewu i zalałam wrzątkiem. Nie tylko udrożniła rury, ale także usunęła brzydkie zapachy wydostające się z odpływu.

Wkładam do zatkanego zlewu 1 tabletkę i zalewam wrzątkiem

Kiedy resztki jedzenia, które spływają w rury podczas zmywania naczyń, z czasem gromadzą się i zatykają odpływ. Wówczas woda stoi w zlewie i nie można w żaden sposób spuścić jej w odpływ. W takiej sytuacji najczęściej sięgamy po silne środki udrożniające rury lub w ostateczności wzywamy hydraulika. Niestety ta druga opcja wiąże się ze sporym wydatkiem, dlatego wcześniej warto szukać domowych sposobów na odetkanie zlewu. Choć w sieci znajdziemy wiele takich metod, to jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę. Znalazłam go na profilu @gosia_hycnar na Instagramie i wypróbowałam u siebie. Potrzebna jest tabletka do zmywarki i wrzątek. Kapsułkę umieszczamy w odpływie i zalewamy gorącą wodą do momentu, aż całkowicie się rozpuści. Po upływie 30 minut ponownie zalewamy odpływ gorącą wodą i gotowe. Zlew jest odetkany, a z odpływu nie wydobywa się już brzydki zapach.

Sposób na zatkany zlew. Tak odetkasz odpływ domowym sposobem

Kolejnym domowym sposobem na zatkany zlew jest zastosowanie sody oczyszczonej i octu. Wsyp 4 łyżki sody do odpływu i następnie zalej szklanką octu. Można dodać także łyżkę płynu do naczyń. Zatkaj odpływ korkiem i poczekaj, aż przestanie "szumieć". Po tym czasie wlej kolejną szklankę octu i ponownie zatkaj odpływ. Po 5 minutach zalej gorącą wodą, a rury ponownie będą drożne. W ten sposób usuniesz z rur wszystkie zalegające złogi. Zamiast sody można użyć także proszku do pieczenia.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z odpływu?

Bywa także, że z odpływu wydobywa się brzydki zapach, który roznosi się po całej kuchni. I choć zlew może jeszcze być drożny, to w rurach najprawdopobniej zaczynają rozkładać się resztki jedzenia i stąd ten smród. Jeśli chcesz się go pozbyć to wsyp do odpływu opakowanie kwasku cytrynowego, dodaj jedną łyżkę płynu do naczyń i zalej gorącą wodą. Ten zabieg warto powtarzać raz w tygodniu, aby zapobiec brzydkim zapachom z odpływu.

