Wlewam do odpływu co 2 tygodnie, a mój zlew jeszcze nigdy nie był zatkany. Czyszczący roztwór odtyka rury i usuwa brzydki zapach. Sposób na odetkanie zlewu

Zrób to z hortensją we wrześniu. Wiosną powita Cię w ogrodzie kwietny zagajnik. Ważna data od ogrodników. Rozmnażanie hortensji domowym sposobem

We wrześniu podlewam skrzydłokwiat kuracją pielęgnującą. Poprawia kondycję po upałach i sprawia, że skrzydłokwiat odzyskuje bujną zieleń liści. Odżywka do kwiatów

Wlewam do odpływu co 2 tygodnie. Czyszczący roztwór odtyka rury i usuwa brzydki zapach

Zatkany zlew to jedna z najnieprzyjemniejszych historii, jaka może się przytrafić w domu. Resztki jedzenia, które spływają w rury podczas zmywania naczyń z czasem gromadzą się i zatykają rurę. Wówczas z odpływu wydobywa się nieprzyjemny dla nosa zapach, a woda stoi w zlewie i w żadne sposób nie można jej spuścić. Oczywiście najrozsądniej jest zapobiegać takim sytuacjom. Dlatego ja od dawna czyszczę odpływ i rury domową mieszanką czyszczącą. Nie tylko znakomicie usuwa wszelkie brudy z wnętrza rur (nawet te tłuste) i sprawia, że z odpływu nie śmierdzi, ale przede wszystkim dzięki niej jeszcze nigdy mój zlew nie był zatkany. Jak wyczyścić odpływ? W połowie szklanki gorącej wody dokładnie rozpuść tabletkę do zmywarki i wlej ją do odpływu w zlewie kuchennym. Pozostaw na 10 minut i obficie zalej ciepłą wodą. Kapsułka do zmywarki ma znakomite właściwości czyszczące, dzięki czemu szybko upora się z nawet najgorszymi zabrudzeniami, które zalegają w rurach.

Jak odetkać zlew? Domowe sposoby

Jeśli jednak doszło do sytuacji, że odpływ się zatkał, nie panikuj. Istnieje kilka domowych sposobów, które pomogą Ci odetkać zlew. Do tego potrzebujesz dwóch składników: 4 łyżek sody oczyszczonej i 0,5 litra octu. Zmieszaj je ze sobą i wlej do odpływu w zatkanym zlewie. Po upływie około 5 minut wlej do rur 1,5 litra wrzącej wody. W ten sposób usuniesz z rur wszystkie zalegające złogi i w efekcie odetkasz zlew. Jeśli nie masz pod ręką sody oczyszczonej, to możesz ją zastąpić proszkiem do pieczenia lub kwaskiem cytrynowym.