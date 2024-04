Wlewam do zatkanego odpływu i dosypuję sody. Po chwili aktywna piana oczyszcza syfon. Domowy sposób na zatkany zlew

QUIZ. Przyjrzyj się dobrze. To, co zobaczysz jako pierwsze zdradzi, czy jesteś lubiany i można Ci zaufać. Test obrazkowy

Dodaję ten chwast do wody i podlewam tym magnolię. W kwietniu odżywka ta działa niczym zastrzyk pobudzający do kwitnięcia. Prawidłowe nawożenie magnolii

Wlewam do zatkanego odpływu i dosypuję sody. Aktywna piana oczyszcza syfon

Zatkany zlew to jedna z najnieprzyjemniejszych historii, jaka może się przytrafić w domu. Resztki jedzenia, które spływają w rury podczas zmywania naczyń, z czasem gromadzą się i zatykają rurę. Wówczas woda stoi w zlewie i nie można w żaden sposób spuścić jej w odpływ. Sposobów na odetkanie zlewu jest kilka. Czasem bywa tak, że zatkany zlew bardzo utrudnia codzienne zajęcia, dlatego koniecznie jest natychmiastowe działanie. Popularnym domowym sposobem na odetkanie zlewu jest użycie przepychacza do rur. Jednak nie każdy ma go w swoim domu. W takich sytuacjach warto wypróbować ten domowy sposób na zatkany zlew. Wlej do odpływu płynu do naczyń, wsyp miarkę sody oczyszczonej i dodaj około 50-100 ml octu. Następnie zatkaj ściereczką odpływ i otwór przelewowy. Po 15 minutach zalej gorącą wodą i gotowe. "Ta mieszanka nie tylko eliminuje nieprzyjemny zapach, ale także skutecznie usuwa tłuste zanieczyszczenia" - przekonuje na Instagramie ekspertka od czystości, Aleksandra Kot Smętek.