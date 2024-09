Podlewam tym trawy ozdobne co 2 tygodnie jesienią. Przetrwały nawet najgorszą zimę, a wiosną pięknie odbijają. Domowy nawóz do traw ozdobnych na jesień

Jak wyczyścić srebrną biżuterię domowym sposobem? Bardzo prosto. Czasami wystarczy sól i ciepła woda. Przy większych zabrudzeniach potrzebna będzie soda lub pasta do zębów. Oto kilka pomysłów na to, jak usunąć ciemny nalot ze srebrnej biżuterii.

Połącz z wodą i solą, żeby usunąć ciemny nalot na srebrnej biżuterii. Domowy sposób na czyszczenie srebra

Podczas czyszczenia srebrnej biżuterii w domowych warunkach musimy uważać, by jej nie uszkodzić. Jeśli do łańcuszka dołączona jest zawieszka z naturalnego kamienia, najlepiej ją zdjąć. Niestety nie da się tego zrobić w przypadku pierścionków z minerałami. W takim przypadku można zabezpieczyć kamień np. folią spożywczą. Łańcuszki i kolczyki ze srebra można zanurzyć w roztworze soli, soli i gorącej wody w proporcjach: 1 łyżka soli, 1 łyżka sody oraz pół szklanki gorącej wody. Pierścionki z kamieniami wkładamy tak, by zanurzone było jedynie srebro, a kamień wystawał nad wodą. Biżuterię zostawiamy w roztworze na kilka godzin. Dzięki temu nalot zejdzie bez konieczności polerowania. Jednak przy głębszych zabrudzeniach trzeba będzie użyć szczoteczki. Następnie suszymy srebro przy pomocy miękkiej ściereczki.

Czyszczenie srebrnej biżuterii przy pomocy płynu do mycia naczyń

Jednym ze sposobów czyszczenia srebrnej biżuterii jest użycia płynu do naczyń. Jednak ta metoda sprawdza się dobrze w przypadku biżuterii, którą można zanurzyć w wodzie. Nie należy jej stosować, jeśli kolczyki lub pierścionki zawierają perły, lub inne miękkie kamienie szlachetne. Żeby wyczyścić biżuterię tą metodą, napełnij małą miskę ciepłą wodą. Dodaj dwie lub trzy krople łagodnego płynu do mycia naczyń i delikatnie zamieszaj, aby składniki się połączyły. Napełnij drugą miskę zwykłą ciepłą wodą. Zanurz biżuterię i pozostaw ją do namoczenia w ciepłej wodzie na około pięć minut. Po namoczeniu użyj szczoteczki do zębów o miękkim włosiu, aby delikatnie usunąć widoczne zabrudzenia. Zwróć szczególną uwagę na wygrawerowane obszary lub małe zakamarki łańcuszka. Po wyszorowaniu zanurz biżuterię w drugiej misce z ciepłą wodą, aby spłukać wszelkie pozostałości. Możesz także trzymać biżuterię pod delikatnym strumieniem bieżącej ciepłej wody. Następnie wysusz biżuterię przy użyciu delikatnej ściereczki z mikrofibry.

Czyszczenie srebrnej biżuterii przy użyciu pasty do zębów

Pasta do zębów świetnie sprawdza się jako środek do polerowania srebra. Jednak pamiętaj, by do tego celu wybierać łagodną, ​​nieżelową formułę, bez składników wybielających zęby. Następnie zwilż szczoteczkę do zębów z miękkim włosiem lub małą ściereczkę z mikrofibry wodą. Dodaj odrobinę pasty do zębów i delikatnie oczyść powierzchnię biżuterii. Po wyczyszczeniu opłucz biżuterię w ciepłej wodzie, upewniając się, że cała pasta do zębów została usunięta. Osusz ściereczką z mikrofibry i wypoleruj, aby przywrócić srebrny blask.

