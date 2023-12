Wsypuję kilka garści i gotuję wodę. Srebrne sztućce stają się jak nowe. Ciemny nalot i patyna znikają. Sposób na czyszczenie srebrnych sztućców

Jak dbać i właściwie przechowywać srebrne sztućce?

Już niebawem w wielu polskich domach podczas wigilijnej kolacji pojawi się elegancka zastawa oraz odświętne sztućce. Z okazji świąt wiele osób sięga po swoje zestawy, które wykonane są ze srebra. Wiadomo także, że srebro, zwłaszcza to nieużywane, pokrywa się ciemnym nalotem i patyną. Ze srebrnymi sztućcami należy obchodzić się nieco delikatniej niż z tymi wykonanymi ze stali. Nie można być ich w zmywarce, a silnie środki czyszczące mogą uszkodzić srebrną powierzchnię. Takie zestawy należy również odpowiednio przechowywać. Najlepiej, by były one przechowywane w osobnych przegrodach i nie stykały się ze sobą. Co jednak w przypadku gdy srebrne sztućce pokryły się nalotem? Jak sobie z nim szybko poradzić?

Zobacz także: Czy można podzielić się opłatkiem z psem lub kotem? Ludzie robili tak od setek lat, a stanowisko Kościoła jest jednoznaczne

Wsypuję kilka garści do garnka i gotuję wodę. Ciemny nalot ze srebra się rozpuszcza

Ciemny nalot i patyna pokrywające srebrne przedmioty to zjawisko całkowicie naturalne i odwracalne. Jeżeli chcesz szybko przywrócić sztućcom lśniący wygląd to przetestuj ten domowy patent. Wystarczy, że do garnka wsypiesz ok 40 g soli kuchennej i wlejesz około litra wody. Do takiej mieszanki włóż srebrne sztućce i zagotuj wodę. Odczekaj chwilę i wyjmij sztućce. Kiedy wystygną, to delikatnie wypoleruj je miękką ściereczką. Sięgam po ten sposób za każdym razem i jeszcze nigdy mnie nie zawiódł.

Sonda Korzystasz z ekologicznych sposobów na porządki domowe? Tak, najczęściej używam octu lub sody Rzadko Nie, wolę sklepowe płyny