Włóż kilka liści do walizki lub do szuflady. Ubrania będą obłędnie pachnieć. Sposób na naturalne perfumowanie ciuchów

Gdzie wlać ocet do pralki, by ta przestała śmierdzieć. Czyszczenie pralki octem. Wiele osób korzysta z octu w nieprawidłowy sposób i z ich pralki ulatnia się brzydki zapach

Włóż liście laurowe do szafy i szuflady. Twoje ciuchy będą obłędnie pachnieć

Co zrobić, aby ubrania długo pachniały? Przechowywane ubrania tracą zapach po praniu. Dużą popularnością cieszą się kupne zapachy, które przedłużają aromaty. Najczęściej są one chemiczne i mogą powodować podrażnienia. W czasach, gdy na popularności zyskują naturalne sposoby na sprzątanie i pranie, również w tej kwestii warto sięgnąć do ekologiczne metody.

Do perfumowania ubrań świetnie sprawdzą się liście laurowe. Popularny wawrzyn to nie tylko jedna z najpopularniejszych przypraw na świecie ale także rewelacyjny dodatek do prania oraz odświeżania ciuchów. Liście laurowe bogate są w olejki eteryczne, które działają niczym naturalne odświeżacze powietrza. Ich piękny zapach odstrasza mole, więc nie tylko perfumują nasze ubrania, ale także chronią je przed szkodnikami. Ponadto liście laurowe pochłaniają wilgoć, która jest najczęściej odpowiedzialna za nieprzyjemną woń z szafy. Dlatego, jeśli chcesz, by ubrania pachniały świeżością, włóż do szafy dwa listki laurowe. Oczywiście, jeśli chcesz, by rzeczy pachniały intensywniej, możesz użyć więcej przyprawy. Trik ten też świetnie sprawdzi się podczas podróży. Możesz włożyć liście laurowe do walizki, aby cieszyć się intensywnym zapachem ubrań w podróży.

Rośliny i zioła przynoszące szczęście i bogactwo