Wysypuję 5 łyżek na przypalony spód patelni i przykrywam ręcznikiem. Po 60 minutach wygląda jak nowa. Czyszczenie spodu patelni

Wysypuję 5 łyżek na przypalony spód patelni i przykrywam ręcznikiem na 60 minut

Jak wyczyścić przypaloną patelnię od spodu? To pytanie zadaje sobie sporo osób. Otóż spód każdej patelni z czasem przypala się i powstaje na nim trudna do usunięcia warstwa, która jednocześnie wpływa niekorzystnie na korzystanie z naczynia. Na szczęście istnieją sposoby na wyczyszczenie patelni od spodu, dzięki którym można ją ocalić przed wyrzuceniem i sprawić, że będzie nam służyć jeszcze przez długi czas. W tej sytuacji ja korzystam ze sposobu na czyszczenie patelni od spodu, który znalazłam na Instagramie. Najpierw posypuję spód solą, potem leje płyn do naczyń i posypuję sodą oczyszczoną. Następnie układam cztery listki ręcznika papierowego i wylewam na niego pół szklanki octu. Po 60 minutach zdejmuję ręczniki, a patelnia znowu wygląda jak nowa.

Jak wyczyścić patelnię od spodu? Domowe sposoby

Jednym z najpopularniejszych sposobów na wyczyszczenie przypalonej patelni od spodu jest trik z pastą do zębów. Doskonale rozprawi się z przypalonym i zaschniętym tłuszczem na patelni. Do miseczki wsyp po jednej łyżeczce sody oczyszczonej, pasty do zębów i płynu do mycia naczyń. Mieszankę wsmaruj w przypalony spód patelni i odczekaj około 10 minut, po czym spłucz naczynie letnią wodą. Jeśli zabrudzenia nadal będą widoczne, to spróbuj je wyszorować pozostałą mieszanką. Kolejnym sposobem jest kwasek cytrynowy. Jedną łyżeczkę rozpuść w wodzie i doprowadź ją do wrzenia. Powstałym w ten sposób roztworem zalej spaloną patelnię i delikatnie ją wyszoruj. Zamiast kwasku cytrynowego możesz wykorzystać również ocet. Sposób ten działa również na przypalony spód patelni.