Posyp szczyptą tego patelnię, a zaschnięta spalenizna rozpuści się w kilka minut. Łebski sposób na czyszczenie przypalonej patelni od spodu

Jak wyczyścić przypaloną od spodu patelnię? Domowy sposób na spaleniznę

Przypalona patelnia to dosyć częsty widok w kuchni. Często przypala się ona na skutek nieuważnego gotowania. Wystarczy chwila, a jedzenie przywiera do powierzchni patelni i się przypala. Tego rodzaju spaleniznę warto czyścić na bieżąco bowiem może ona dostać się do jedzenia i zaszkodzić domownikom. Bywa, że patelnia przypala się od spodu. Dzieje się tak na skutek częstego kontaktu spodu naczynia z otwartym ogniem. Przypalona od spodu patelnia to częsty problem użytkowników kuchenek gazowych. Czy ten rodzaj spalenizny można doczyścić? Najlepszym sposobem na przypalenia jest soda oczyszczona. Wymieszaj kilka łyżek sody oczyszczonej z wodą, tak by powstała gęsta papka. Pokryj nią spalenizną i odczekaj kilkadziesiąt minut. Po tym czasie delikatnie umyj patelnię.

Posyp tym patelnię, a spalenizna się rozpuści

W przypadku dużych i starych zabrudzeń możesz sięgnąć po połączenie sody oczyszczonej oraz soli kuchennej. Wymieszaj sodę oczyszczoną z solą i posyp nimi spód przypalonej patelni. Następnie na to wszystko zaaplikuj niewielką ilość płynu do naczyń i całość przykryj ręcznikiem papierowy. Na koniec możesz nasączyć go octem. Odczekaj około 30 minut, zdejmij ręczniki i umyj patelnię. Pamiętaj, by nie stosować sody oczyszczonej na aluminiowe powierzchnie. Soda może je odbarwić.

