Wsypuję 1/2 szklanki do przypalonego garnka i gotuję. Spalenizna odkleja się po 15 minutach, a naczynie jest jak nowe. Sposób na przypalony garnek

Robię to z firankami przed włożeniem ich do bębna, a po praniu nigdy nie muszę ich prasować. Są gładkie bez zagnieceń i czyste. Pranie firanek bez prasowania

Wsypuję 1/2 szklanki do przypalonego garnka i gotuję. Spalenizna odkleja się po 15 minutach

Chyba każdemu z nas przytrafiło się przypalić jedzenie w garnku. Niestety często spalenizna tak przywiera do naczynia, że ciężko ją usunąć i nawet może nam się wydawać, że nadaje się ono do wyrzucenia. Choć przypalony garnek często wygląda na zniszczony, a my usilnie próbujemy go uratować, stosując silne detergenty i szorstki zmywak lub szczotkę. Niestety w ten sposób możemy sprawić, że naczynie będzie się nadawało jedynie na śmietnik. Zdecydowanie bezpieczniej i łatwiej jest wypróbować pewien domowy sposób na wyczyszczenie przypalonego garnka. Jak to zrobić? Ekspertka od sprzątania, Paulina Czajka poleciła na Instagramie genialny sposób, który zawsze stosuję w swoim domu. Rozsypuję pół szklanki sody oczyszczonej na dnie naczynia, wlewam 100 ml wody i gotuję przez 15 minut. Po tym czasie calutka spalenizna odklei się od naczynia i to bez konieczności szorowania go.

Jak wyczyścić przypalony garnek? Domowe sposoby

Co jeszcze możemy zrobić w sytuacji, gdy przypalimy garnek? Wystarczy wlać do niego 200 ml octu, dodać 200 ml wody i podgrzać. Następnie wsyp dwie łyżki sody oczyszczonej i pozostaw na około 15 minut. Po tym czasie wystarczy wylać zawartość i umyć gąbka nasączoną płynem do mycia naczyń. Spalenizna zejdzie z powierzchni garnka bez większego problemu, a on będzie jak nowy. Tu jednak miej na uwadze, że ta metoda nie nadaje się do czyszczenia emaliowanych naczyń.

Coca-Cola na przypalony garnek

Coca-Cola znana jest ze swoich właściwości odrdzewiających, doskonale radzi sobie także z usuwaniem tłuszczu i spalenizny. Dlatego jeśli chcesz wyczyścić przypalony garnek, wlej Coca-Colę na dno garnka i ją zagotuj. Po wszystkim przemyj garnek płynem do naczyń.