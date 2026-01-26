Sprytny sposób pozwoli uprać kołdrę w pralce, która nie mieści się w bębnie. Jedna zasada sprawi, że wkład będzie puszysty i czysty. Pranie kołdry w pralce

Niewidzialni wrogowie Twojego snu? Kołdra to siedlisko roztoczy, bakterii i grzybów, które zagrażają zdrowiu.

Pocenie się i sebum tworzą idealne warunki dla rozwoju mikroorganizmów, prowadząc do alergii i nieprzyjemnych zapachów.

Odkryj proste triki, by Twoja kołdra była czysta, puszysta i pachnąca, zapewniając komfortowy sen.

Zastanawiasz się, jak prać kołdrę, by zachowała świeżość i właściwości? Poznaj sprawdzone metody!

Dlaczego należy prać kołdrę?

Pranie kołdry jest niezwykle ważną czynnością w utrzymaniu higieny naszego snu. Kołdra jest idealnym środowiskiem dla roztoczy kurzu domowego, które żywią się martwym naskórkiem. Ich odchody są silnym alergenem i mogą powodować alergie, astmę, katar sienny, kaszel, kichanie, swędzenie skóry i problemy z oddychaniem. Regularne pranie kołdry pomaga zredukować populację roztoczy. Co więcej wiadomo, że podczas snu pocimy się, a nasza skóra wydziela sebum. Te substancje wsiąkają w kołdrę, tworząc idealne warunki dla rozwoju bakterii i grzybów, co może prowadzić do nieprzyjemnego zapachu, podrażnień skóry, a nawet infekcji. A nie jest żadną tajemnicą, że czysta kołdra pachnie świeżo i przyjemnie, co sprzyja relaksacji i poprawia jakość snu. Dodatkowo regularne pranie kołdry pomaga przywrócić jej puszystość i objętość, co przekłada się na większy komfort termiczny i lepsze otulenie podczas snu.

Pranie kołdry w pralce. Jak to robić, aby była puszysta i czysta?

Podczas prania kołdry w pralce należy zwrócić uwagę na temperaturę prania i ilość obrotów na minutę. Jeśli pierzesz kołdrę z wypełnieniem syntetycznym, to możesz śmiało nastawić swoją pralkę na temperaturę 60 stopni i obroty maksymalnie 800/ minutę. Co ważne - nie dodawaj płynu do płukania, który zlepia włókna i sprawi, że wnętrze kołdry się zbije. Zdecydowanie lepiej jest zastąpić go octem, który oczyści tkaninę z detergentu i sprawi, że wypełnienie wkładu stanie się puszyste. Z kolei zamiast proszku zastosuj płyn do prania. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na pranie kołdry w pralce jest dodanie sody oczyszczonej do bębna. Dlaczego? Otóż soda oczyszczona świetnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zmiękcza wodę, dzięki czemu poprawia jakość prania. Dodatkowo soda sprawia, że kołdra podczas prania w pralce odzyskuje puszystość i miękkość. Warto także umieścić w bębnie 2 lub 3 piłeczki tenisowe, które podczas obrotów będą rozbijać wypełnienie kołdry i sprawią, że odzyska ona swoją puszystość.

Sprytny sposób pozwoli uprać kołdrę w pralce, która nie mieści się w bębnie

Jednak nie każda kołdra z łatwością zmieści się w bębnie pralki. Wiadomo - nie każda pralka jest na tyle pojemna, aby zmieścić kołdrę o powierzchni 160 × 200 cm lub tę większą. A nawet jeśli już nam się uda ją upchnąć do bębna, to pranie jej może nie być na tyle efektywne, aby wypełnienie po zakończonym cyklu było higieniczne czyste. Dlatego poznaj trik, dzięki któremu upierzesz nawet dużą kołdrę w pralce. Otóż kluczowe jest to, jak wkładamy ją do bębna. Ważne jest, aby ją złożyć na kilka części i następnie zawinąć w rulon, tak aby idealnie wpasowała się w bęben pralki.