Czas na wysiew bratków do doniczek. Wymieszaj to z wodą i podlewaj bratki, a kwiaty będą pojawiały się jeden po drugim. Sadzenie bratków

Koniec zimy to idealny moment na przygotowania ogrodowe, a luty sprzyja wysiewaniu niektórych kwiatów.

Posadź bratki w doniczkach już teraz, a zakwitną jeszcze w tym sezonie, zdobiąc Twój ogród.

Pamiętaj o odpowiedniej ziemi, drenażu i nawożeniu, by zapewnić im najlepsze warunki do wzrostu.

Chcesz, aby Twoje bratki miały większe i piękniejsze kwiaty? Odkryj sekret naturalnego nawozu!

Może w pogodzie jeszcze tego nie widać, ale powoli zbliża się wiosna. W ogrodnictwie koniec zimy to czas wielkich przygotowań do nowego sezonu wegetacji. Luty i początek marca oznaczają pierwsze wysiewy do rozsady i sadzenie kwiatów w doniczkach.

W lutym nie zapomnij o sadzeniu bratków. Dzięki temu zakwitną jeszcze w tym sezonie

Bratki to przepiękne kwiaty, bez których wiele osób nie wyobraża sobie ogródka. Świetną rosną na rabatkach lub w wielkich donicach. Luty to świetny czas na wysiew bratków do domowym doniczek. W cieple i w pełnej kontroli bratki wykiełkują, a jeżeli przesadzisz je do gruntu w marcu lub na początku kwietnia to zakwitną jeszcze w tym roku.

Jak sadzić bratki w doniczkach?

Bratki najlepiej wysiewać do żyznej i przepuszczalnej ziemi. Takie podłoże nie zatrzymuje wilgoci. Bratki do wzrostu potrzebują także odpowiedniego drenażu w doniczce. Dzięki temu zapewniona będzie odpowiednia cyrkulacja, a korzenie nie będą narażone na gnicie. Ziemia doniczkowa, którą wybierzesz do sadzenia bratków powinna mieć lekko kwaśny odczyn o pH - 5,5-7.Grabkami lub łyżką spulchnij glebę i przygotuj niewielkie otwory. Włóż tam nasiona i przykryj cienką warstwą ziemi. Delikatnie spryskaj całość wodą. Uważaj, aby nie wypłukać nasion spod ziemi. Doniczki ze świeżo zasadzonymi bratkami ustaw w ciepłym miejscu i utrzymuj temperaturę na poziomie 15-20 stopni Celsjusza. Po 2 tygodniach zacznij pierwsze nawożenie.

Pokrusz i wymieszaj z wodą. Podlewaj tym bratki, a będą miały większe kwiaty

Świetnym sposobem na nawożenie bratków w doniczkach są drożdże. Weź 100 gramów świeżych drożdży i zalej je 10 litrami wody. Całość odstaw na godzinę i tak przygotowanym roztworem podlewaj posadzone bratki. Drożdże świetnie stymulują procesy wzrostu roślin. Poprawiają strukturę gleby, a także wspierają rozrost korzeni. W przeciwieństwie do innych popularnych odżywek, taki jak fusy po kawie, drożdże nie będą nadmiernie aktywowały rozrostu liści. Nawóz ten stosuj regularnie aż to czasu przesadzenia bratków do gruntu.