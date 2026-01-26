Czas na wysiew bratków do doniczek. Wymieszaj to z wodą i podlewaj bratki, a kwiaty będą pojawiały się jeden po drugim. Sadzenie bratków

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-01-26 10:14

Bratki to jedne w najpopularniejszych kwiatów na rabatkach. Zbliża się ważny termin w ich pielęgnacji. Aby bratki zakwitły na wiosnę możesz zacząć je już teraz wysiewać do doniczek. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że rośliny od sadzonek po kwitnące kwiaty będą odpowiednio pielęgnowane i nawożone. Sprawdź, jak sadzić bratki w doniczkach i czym je nawozić, aby potem rozkwitły pięknymi kwiatami.

Wysiew kwiatków

i

Autor: Katerina Dalemans/ Shutterstock
  • Koniec zimy to idealny moment na przygotowania ogrodowe, a luty sprzyja wysiewaniu niektórych kwiatów.
  • Posadź bratki w doniczkach już teraz, a zakwitną jeszcze w tym sezonie, zdobiąc Twój ogród.
  • Pamiętaj o odpowiedniej ziemi, drenażu i nawożeniu, by zapewnić im najlepsze warunki do wzrostu.
  • Chcesz, aby Twoje bratki miały większe i piękniejsze kwiaty? Odkryj sekret naturalnego nawozu!

Może w pogodzie jeszcze tego nie widać, ale powoli zbliża się wiosna. W ogrodnictwie koniec zimy to czas wielkich przygotowań do nowego sezonu wegetacji. Luty i początek marca oznaczają pierwsze wysiewy do rozsady i sadzenie kwiatów w doniczkach. 

W lutym nie zapomnij o sadzeniu bratków. Dzięki temu zakwitną jeszcze w tym sezonie

Bratki to przepiękne kwiaty, bez których wiele osób nie wyobraża sobie ogródka. Świetną rosną na rabatkach lub w wielkich donicach. Luty to świetny czas na wysiew bratków do domowym doniczek. W cieple i w pełnej kontroli bratki wykiełkują, a jeżeli przesadzisz je do gruntu w marcu lub na początku kwietnia to zakwitną jeszcze w tym roku.

 Jak sadzić bratki w doniczkach?

Bratki najlepiej wysiewać do żyznej i przepuszczalnej ziemi. Takie podłoże nie zatrzymuje wilgoci. Bratki do wzrostu potrzebują także odpowiedniego drenażu w doniczce. Dzięki temu zapewniona będzie odpowiednia cyrkulacja, a korzenie nie będą narażone na gnicie. Ziemia doniczkowa, którą wybierzesz do sadzenia bratków powinna mieć lekko kwaśny odczyn o pH - 5,5-7.Grabkami lub łyżką spulchnij glebę i przygotuj niewielkie otwory. Włóż tam nasiona i przykryj cienką warstwą ziemi. Delikatnie spryskaj całość wodą. Uważaj, aby nie wypłukać nasion spod ziemi. Doniczki ze świeżo zasadzonymi bratkami ustaw w ciepłym miejscu i utrzymuj temperaturę na poziomie 15-20 stopni Celsjusza. Po 2 tygodniach zacznij pierwsze nawożenie. 

Pokrusz i wymieszaj z wodą. Podlewaj tym bratki, a będą miały większe kwiaty

Świetnym sposobem na nawożenie bratków w doniczkach są drożdże. Weź 100 gramów świeżych drożdży i zalej je 10 litrami wody. Całość odstaw na godzinę i tak przygotowanym roztworem podlewaj posadzone bratki. Drożdże świetnie stymulują procesy wzrostu roślin. Poprawiają strukturę gleby, a także wspierają rozrost korzeni. W przeciwieństwie do innych popularnych odżywek, taki jak fusy po kawie, drożdże nie będą nadmiernie aktywowały rozrostu liści. Nawóz ten stosuj regularnie aż to czasu przesadzenia bratków do gruntu. 

Przeczytaj także:
Chemiczka wskazała, czym podlewać bratki, by kwitły aż do października. Rozpusz…
Super Express Google News
Kwiaty doniczkowe na prezent. Te rośliny przynoszą szczęście
8 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

letnie kwiaty
BRATKI
KWIATY