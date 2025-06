Chemiczka wskazała, czym podlewać bratki, by kwitły aż do października. Rozpuszczam to w wodzie i cieszę się kolorowymi kwiatami przez cały sezon. Domowa odżywka do bratków

Chemiczka pokazała mi, jak nawozić bratki. Po tej domowej odżywcze kwitną jak szalone

Bratki inaczej nazywane fiołkami ogrodniczymi powstały na skutek skrzyżowania fiołka trójbarwnego, fiołka żółtego i fiołka ałtajskiego. William Thompson uznawany jest za twórcę bratków typu, które znamy, a pierwszy z nich, "Medora", został wyhodowany w 1839 roku. Bratki należą one do grupy kwiatów dwuletnich, ale odpowiednio pielęgnowane mogą kwitnąć dłużej. Bratki w kulturze mają szczególne znaczenie. W starożytnej Grecji utożsamiane były z boginią Persefone i symbolizowały nadzieję.

W Polsce bratki uprawiane są zarówno w gruncie, jak i w doniczkach. Do odpowiedniego wzrostu oraz kwitnięcia potrzebują regularnego podlewania. Bratki powinno nawadniać się raz dziennie. Podczas podlewania należy unikać moczenia liści oraz kwiatów. Bratki najlepiej rosną w glebie o lekko kwaśnym odczynie na poziomie 5,2 - 5,8 pH, dlatego dobrze jest trochę zakwasić ziemię np. przy użyciu torfu. Kwiaty te nie potrzebują dużej ilości promieni słonecznych i najlepiej sadzić je w lekko zacienionych miejscach, dobrze osłoniętych od wiatru. Ważnym element pielęgnacji bratków jest także systematyczne usuwanie przekwitniętych kwiatów oraz żółtych liści. Zabieg ten wydłuża kwitnienie.

Nawożenie bratków może odbywać się aż do wczesnej jesieni. Aby zachować roślinę w dobrej kondycji nawozy powinno stosować się raz na trzy tygodnie. Do nawożenia bratków można wykorzystać domowe, organiczne odżywki. Znajoma chemiczka powiedziała mi, że najlepiej sprawdzi się nawóz ze świeżych drożdży. To ekspresowy sposób na odżywienie bratków. Wystarczy rozpuścić 1 kostkę świeżych drożdży w 3 litrach odstanej wody i dodać 3 łyżki cukru. Całość należy dokładnie wymieszać i odstawić na około 2 godziny. Po tym czas nawóz jest gotowy do użycia. Podlewaj nim bratki raz na trzy tygodnie. Drożdże w ogrodnictwie cenione są za swoje właściwości pobudzające rośliny. Zawierają one witaminy z grupy B, fosfor, magnez, potas oraz cenne aminokwasy. Wzmacniają układ korzeniowy, a także stymulują procesy kwitnienia.