Po kolacji mieszam to z wodą i do pełna podlewam zamiokulkasa. Roślina odwdzięcza się coraz większymi liści. Dzięki tej odżywcze zamiokulkas nigdy nie zmarnieje

Zalewam i odstawiam na kilka godzin. Domowa odżywka do zamiokulkasa

Zamiokulkas zamiolistny to popularna roślina doniczkowa, która zachwyca dekoracyjnym ulistnieniem. Naturalnie zamiokulkas pochodzi Afryki, w tym z Kenii, KwaZulu-Natal, Malawi, Mozambiku, Tanzanii i Zimbabwe. Należy do grupy bylin tropikalnych i nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Zamiokulkas jest wyjątkowo odporny na zmiany warunków oraz czasowe przestoje w podlewaniu. Co ciekawe, zamiokulkas to roślina dla cierpliwych. Rośnie powoli, a co roku wypuszcza około 5 nowych liści. Świetnie sprawdza się w małych mieszkaniach i nie potrzebuje regularnego przesadzania. Zamiokulkas należy do grupy roślin, które oczyszczają powietrze w pomieszczeniach. Usuwa on zanieczyszczenia oraz toksyny.

Zamiokulkas, choć łatwy w pielęgnacji potrzebuje jednak podstawowych zabiegów. Świetnym sposobem na szybkie odżywienie i pobudzenia kwiatów doniczkowych są domowe odżywki. Dostarczają one witaminy oraz minerały bezpośrednio do ziemi doniczkowej. Domowe nawozy są łatwe i szybkie w przygotowaniu. Do odżywienia zamiokulkasa wystarczy... soczewica.

Soczewica może być stosowana jako naturalny nawóz. Zawiera ona wiele cennych witamin oraz minerałów, takich jak azot, fosfor oraz potas. To trio niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin. Azot pobudza rozwój i rozrost liści, a także bierze udział w procesach fotosyntezy. Fosfor oraz potas wzmacniają układ korzeniowy oraz stymulują procesu wzrostu całej rośliny. Przygotowanie odżywki z soczewicy do zamiokulkasa jaest bardzo proste. Do 1 litra odstanej wody należy wrzucić 3 łyżki soczewicy. Może być soczewica dowolnego rodzaju - zielona lub czerwona. Całą mieszankę odstaw na jedną noc, a rano przecedź ją przez sito. Tak przygotowanym roztworem podlewaj zamiokulkasa raz na dwa tygodnie. Odżywka ta szybko zacznie działać, a roślina będzie w o wiele lepszej kondycji.

Jak dbać o zamiokulkasa latem?

Latem zamiokulkas, zwany również "żelazną rośliną", przechodzi okres intensywnego wzrostu. W tym czasie warto zapewnić mu odpowiednie warunki, które wspomogą jego zdrowy rozwój. Podlewanie powinno być umiarkowane, dostosowane do temperatury i wilgotności powietrza – ziemia w doniczce powinna przeschnąć między jednym a drugim podlaniem. Nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni, dlatego należy unikać przelania. Zamiokulkas lubi jasne, rozproszone światło, ale bezpośrednie promienie słoneczne mogą poparzyć jego liście. Idealnym miejscem będzie wschodnie lub zachodnie okno, ewentualnie miejsce oddalone od południowego okna. Warto również pamiętać o regularnym usuwaniu kurzu z liści, co poprawia proces fotosyntezy i zapobiega atakom szkodników.