Codziennie wieczorem podlewam tym bratki. Kwiaty rosną jak szalone aż do jesieni. Kiedy sąsiadom więdną, mi zakwitają. Domowa odżywka na piękne bratki

Miksuję to w młynku i dodaję wody. Wieczorem podlewam tym bratki, a one rosną jak szalone

Bratki to przepiękne kwiaty, które wielu kojarzą się z wiosną. Okazuje się jednak, że bratki kwitną aż do wczesnej jesieni. Aby cieszyć się dorodnymi kwiatami przez długi czas warto zadbać o kilka zasad, jakich wymaga pielęgnacja bratków. Pierwszą z nich jest odpowiednie podłoże. Bratki potrzebują przepuszczalnej gleby bogatej w składniki odżywcze. W przypadku hodowania bratków w donicach świetnie sprawdzi się ziemia do roślin balkonowych. Kolejną ważną zasadą, która wpływa na jakość kwitnienia bratków jest podlewanie. Nigdy nie lejemy wody bezpośrednio na kwiaty i liście. Podłoże powinno być stale wilgotne, ale nie mokre. Zbyt częste podlewanie może skutkować gniciem korzeni.

Malo osób wie, że bratki powinno się nawozić. Warto to robić raz na kilka dni. Dzięki temu kwiaty otrzymają potrzebną im dawkę składników odżywczych, która pobudzi je do jeszcze lepszego kwitnienia. Świetnym sposobem na nawożeniem bratków jest domowa odżywka że skórek po bananach. Aby ją przygotować należy wysuszyć lub zmielić w młynku skórki po 3 bananach. Tak przygotowany nawóz możesz zmieszać bezpośrednio z podłożem lub dodać do niego wody w proporcjach 1:1 i podlewać nim bratki. Skórki po bananach często wykorzystywane są w ogrodnictwie. Zawierają one spore ilości potasu oraz azotu, które odżywiają rośliny i stymulują procesy ich wzrostu. Bratki podlewane takim nawozem będą rosły większe i silniejsze.

