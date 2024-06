Zalewam 0,5 kg tego wodą i gotuję na małym ogniu. Podlewam tym pomidory, a one nie chorują na zarazę ziemniaczaną. Domowy oprysk, który chroni sadzonki przed zarazą ziemniaczaną

Przyjrzyj się uważnie temu obrazkowi. To, co zobaczysz zdradzi Twoją przyszłość. Osobom, które dostrzegą ten szczegół na obrazku pisane jest bogactwo oraz sukces

Jak rozpoznać zarazę ziemniaczaną na pomidorach?

Zaraza ziemniaczana to poważna choroba, która dotyka sadzonki pomidorów. Jej charakterystycznym objawem są plamy na liściach pomidorów. Na początku są one szarozielone, a następnie brązowieją. W obrębie plam unerwienie liści staje się ciemne. Przy dużej wilgotności po spodniej stroni liści może pojawić się biały nalot. Łodygi pomidorów pokrywają się brunatnymi planami. Zaraza ziemniaczana to choroba grzybowa, która przenosi się pomiędzy roślinami. Patogen ten, jak sama nazwa wskazuje, najczęściej atakuje uprawy ziemniaków. Należy unikać sadzenia pomidorów w bezpośrednim sąsiedztwie ziemniaków. Eksperci wskazują także pojawieniu się zarazy ziemniaczanej na pomidorach sprzyja również duża wilgoć.

Wrzucam to do garnka i gotuję do wrzenia. Raz na dwa tygodnie robię ochronny oprysk na pomidory

Gdy pomidory zaatakuje zaraza ziemniaczane skuteczne mogą się okazać jedynie chemiczne opryski. Warto jednak stosować zapobiegawcze zabiegi, które są naturalne i świetnie chronią przed zarazą ziemniaczaną. Do takich należy gnojówka z pokrzywy. Przygotuj 0,5 kg liści pokrzywy i zalej je 5 l wody. Całość zagotuj i doprowadź do wrzenia. Gotuj na małym ogniu przez około godzinę. Odstaw do wystygnięcia. Przed użyciem rozcieńczaj wywar w stosunku 1:5. Opryskaj obficie krzaczki pomidorów. Zabieg powtarzaj raz na dwa tygodnie.

