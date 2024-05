i Autor: Shutteratock

Dom i ogród

Biorę kilka garści i zalewam wodą. Po dwóch dniach mam genialny nawóz do ziół. Podlewam nim bazylię, miętę oraz oregano. Po tej odżywce zioła rosną jak o wiele szybciej

kaja 5:15 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Własne zioła w ogrodzie to świetna opcja dla początkujących ogrodników. Nie wymagają one specjalistycznej wiedzy i rosną praktycznie same. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że zioła podobnie jak inne rośliny warto nawozić. Dzięki temu otrzymają one niezbędną dawkę potrzebnych witamin i minerałów. Będą lepiej i szybciej rosły, a także staną się bardziej odporne na działanie szkodników. Zerwij kilka garści tego, zalej wodą i podlewaj tym swoje zioła.