Mieszam ze sobą te warzywa i dodaję wody. Raz w miesiącu podlewam tym róże, a one kwitną niczym zaczarowane. Tak pięknych róży nie miałam nigdy wcześniej. Odżywka do róży

Zmiksuj te warzywa z wodą i raz w miesiącu podlewaj tym róże. Kwiaty będą bujne i okazałe

Róże świetnie ozdobią każdy ogród. Wiele gatunków tych eleganckich kwiatów kwitnie przez cały rok. Nie wymagają one specjalistycznej wiedzy i nie są trudne w hodowli. Wystarczy podstawowe nawożenie, a róże będą pięknie kwitły. W pielęgnacji róż świetnie sprawdzą si domowe nawozy. Jednym z mniej znanych sposób na nawożenie róży jest odżywczy koktajl z popularnych warzyw. Wystarczy, że zmiksujesz ze sobą 1 marchewkę, 4 ząbki czosnku i dodasz trochę wody. Gotowy roztwór przecedź przez sito i otrzymanym płynem podlewaj róże raz w tygodniu. Takie połączenie dostarczy różom wszystkich potrzebnych składników. Odżywka z marchwi oraz czosnku bogata jest w azot, fosfor, bor, magnez oraz potas. Czerwiec to już ostatni dzwonek na pierwsze nawożenie róży w sezonie. Dzięki temu krew zostanie wzmocniony i będzie bujnie kwitł.

Nawożenie róży skórkami od bananów

Jedną z najpopularniejszych odżywek do nawożenia róży jest wyciąg ze skórek po bananach. Zawierają one niezbędne składniki, które poprawiają kwitnienie oraz usprawniają wzrost krzewu. Skórki po bananach pokrój na mniejsze kawałki i obficie zasyp sodą oczyszczoną. Taką mieszankę odstaw na kilkadziesiąt minut i porządnie zmiksuj. Powstałą masę zalej litrem wody i odstaw na jeden tydzień. Po tym czasie nawóz do róż jest gotowy. Dodawaj go do wody i raz w tygodniu podlewaj nim róże. Latem krzew będzie uginać się od kwiatów

Rośliny i zioła przynoszące szczęście i bogactwo