Przelewam do butelki i pryskam chwasty. W jedną dobę wypala chwasty. W ten sposób pozbyłam się chwastów z ogrodu

Jak się pozbyć chwastów? W każdej rabatce i warzywniku zawsze rozrastają się chwasty. To niepożądane roślinki, które mają negatywny wpływ na inne sadzonki oraz kwiaty. Zabierają im wilgoć z gleby, a ich systemy korzeniowe rozrastają się zabierając miejsce innym roślinom. Każdy ogrodnik wie, że chwasty trzeba regularnie wyrywać. Jest to męczące i czasochłonne zajęcie. W dobie internetu można odkryć wiele prostszych sposobów na pozbycie się chwastów z ogrodu. Okazuje się, że wystarczy niewiele, a z pomocą przyjdzie niezastąpiony ocet.

Jak działa ocet w wysokim stężeniu na chwasty?

Ocet w wysokim stężeniu, najlepiej powyżej 11 proc. świetnie sprawdzi się jako środek eliminujący chwasty. Na młode i zielone chwasty wystarczy mniejsze stężenie, w przypadku tych większych potrzebne będzie wyższe, nawet powyżej 20 proc. W butelce z atomizerem wymieszaj ocet z niewielka ilością płyną do naczyń. Działa on jako środek przylegający do powierzchni roślin, dzięki czemu inne preparaty utrzymują się na nich dłużej. Płyn do naczyń możesz wykorzystać także w środkach odstraszających mszyce oraz ćmię bukszpanową. Mieszanką octu i płynu do naczyń spryskaj chwasty. Rób to przysłonecznej pogodzie. Ocet wypali chwasty aż do samej gleby. Czynność tą powtarzaj raz w tygodniu. Szybko pozbędziesz się chwastów z ogrodu, a Twoje rośliny będą mogły swobodnie rosnąć i kwitnąć.

