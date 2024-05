Sposób na czarne plamy na pomidorach. Dziadek mieszał 13 g tego proszku z wodą i octem. Ekologiczny oprysk na zgniliznę

Mieszam ze sobą te warzywa i dodaję wody. Raz w miesiącu podlewam tym róże, a one kwitną niczym zaczarowane. Tak pięknych róży nie miałam nigdy wcześniej. Odżywka do róży

Czarne plamy na pomidorach to częste zjawisko. Zmaga się z nim wielu plantatorów oraz działkowców. Kiedy sucha zgnilizna zaatakuje krzaczki, trzeba działać szybko, by choroba nierozprzestrzeniania się i nie zniszczyła naszych upraw.

Jeśli zauważymy pierwsze objawy czarnej zgnilizny na pomidorach, musimy działać szybko. Krzaczki trzeba często podlewać, ale uważać, by nie ich nie przelać i nie zniszczyć korzeni. Ponadto warto usuwać dolne liście, aż do wysokości pierwszych owoców. Dzięki temu wapń niezbędny do prawidłowego rozwoju pomidorów będzie transportowany przez roślinę tam, gdzie jest potrzebny. Należy także usunąć wszystkie zainfekowane owoce oraz liście. Kolejnym krokiem jest stosowanie oprysków, które dostarczą roślinie potrzebny wapń. Dzidek, zamiast kupować gotowe chemiczne preparaty w sklepach ogrodniczych, robił swoją miksturę. Żeby ją przygotować potrzebna będzie rozkruszona kreda, woda, ocet jabłkowy oraz 5 l kanister. Zaczynamy od przygotowania zawiesiny kredowej: 13 g na 100 ml wody. Taką zawiesinę mieszamy z 0,25 ml octu jabłkowego i przelewamy do kanistra. Czekamy około 5 minut i uzupełniamy całość wodą. Taki preparat zasili pomidory w wapń oraz ochroni je przed atakiem patogenów. Naturalny ocet jabłkowy jest także cennym źródłem potasu, sodu, magnezu, siarki fosforu, żelaza i chloru, które wzmacniają roślinę. Domowym preparatem trzeba dobrze spryskać każdą część rośliny, oprysk wykonujemy raz w tygodniu wieczorem.

