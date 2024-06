Rozlewam wokół mrowiska ten eliksir na mrówki. Znikają raz na zawsze z mojego ogrodu. Domowy sposób na mrówki w ogrodzie

To najrzadsze imię w Polsce. Nosi je tylko 1 kobieta! Rodzice nawet nie wiedzą, że takie imię istnieje. Jest piękne i bardzo tajemnicze. Rzadkie imiona w Polsce

Rozlewam wokół mrowiska ten eliksir na mrówki. Znikają raz na zawsze z mojego ogrodu

Mrówki w ogrodzie to szkodniki. Mogą niszczyć korzenie warzyw i owoców, uszkadzają owoce, zjadają nasiona wysianych warzyw, niszczą rośliny poprzez obgryzanie młodych pędów, a do tego sprzyjają rozmnażaniu się mszycy. Kopce wybudowane przez mrówki potrafią całkowicie pokryć ziemią sadzonki przez co utrudniają ich ukorzenienie. Nic zatem dziwnego, że ogrodnicy zastanawiają się, jak szybko i skutecznie pozbyć się mrówek z ogrodu, zanim zdążą jeszcze wyrządzić szkody w uprawach. Ja stosują domowy sposób na mrówki w ogrodzie, dzięki któremu te małe szkodniki szybko nie wracają na moje podwórko. Rozlewam wokół mrowiska ten eliksir na mrówki z naparu czosnkowego. Działa na nie odstraszająco.

Domowy sposób na mrówki w ogrodzie

Jak przygotować napar z czosnku na mrówki w ogrodzie? Oczywiście kluczowe jest tu namierzenie mrowiska. Do przygotowania trutki na mrówki potrzebujesz 10 ząbków czosnki. Rozdrobnij je, zalej gorąca wodą i przykryj na 10 minut. Po tym czasie ponownie doprowadź wodę do wrzenia i wylej w mrowisko oraz jego okolice. Zapach czosnku skutecznie odstraszy mrówki z ogrodu na długi czas.

Jak pozbyć się mrówek z ogrodu?

Można również wykorzystać rośliny odstraszające mrówki. Wydzielają one zapachy, których te owady bardzo nie lubią. Takimi roślinami są na przykład:

bazylia,

tymianek,

mięta.

Co więcej mrówki nie lubią także mielonej kawy i cynamonu, dlatego można rozsypać zmielone ziarna blisko grządek z warzywami.