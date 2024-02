Odpowiednio pielęgnowane bratki kwitną długo, a niektóre odmiany dobrze znoszą niskie temperatury, a nawet lekki mróz. Dlatego, jeśli chcesz, by w twoim ogrodzie lub na balkonie jak najszybciej zagościły kwiaty, sięgnij po sprawdzone odmiany, dzięki którym poczujesz wiosnę.

Kwiaciarka radzi, kiedy sadzić bratki i jak je pielęgnować, by długo kwitły. Te odmiany można wsadzić do gruntu już w lutym

Jeśli chcemy cieszyć się bratkami wczesną wiosną, możemy sięgnąć po gotowe sadzonki ze sklepów ogrodniczych i wsadzić je do ogrodu lub skrzynki balkonowej już z końcem lutego. Oczywiście pod warunkiem, że pozwoli na to pogoda. Odmiany odporne na mróz dobrze radzą sobie w temperaturze, która nie przekracza - 5 stopni C. Jednak lepiej trochę poczekać i posadzić bratki, kiedy w nocy występują jedynie lekkie przymrozki. Bezpieczniej będzie zrobić to w marcu. Odmiany, po które warto sięgnąć to: królowa niebios o jasnoniebieskim kolorze, cytrynek czy śnieżka. Pięknie prezentują się też bratki wielokwiatowe z odpornej na mróz odmiany viola wittrockiana. Do wyboru jest mnóstwo wariantów kolorystycznych i kształtów. Jednym z powodów, przez który bratki szybko więdną jest brak hartowania sadzonek. Jeśli kupujemy je wczesną wiosną, zazwyczaj są przechowywane w ocieplanych halach. Dlatego nie są przyzwyczajone do niskich temperatur, które panują wiosną. Eksperci radzą więc zahartować rośliny, zanim wsadzimy je do ziemi. Przez dwa-trzy dni, zanim przesadzisz bratki do większych doniczek lub do ogrodu, wystawiaj kwiaty na zewnątrz, na kilkanaście minut kilka razy dziennie. Zadbaj o to, by miejsce było osłonięte od wiatru. Dopiero po tym czasie przesadź sadzonki w gruncie lub do większych doniczek i ustaw w docelowym miejscu. Żeby bratki długo trzeba pamiętać o odpowiednim podlewaniu oraz miejscu, w którym ustawimy doniczki. Kwiaty lepiej rosną, gdy podłoże jest lekko wilgotne, ale nie mokre. Dlatego ważne jest stałe, równomierne podlewanie bratków. Najlepiej robić to codziennie rano lub wieczorem, nigdy w ciągu dnia. Jeśli zapomnimy o tym, a ziemia się przesuszy, trudno będzie uratować roślinę. Bratki są wrażliwe na choroby, dlatego trzeba uważać, by nie podlewać liści i kwiatów. Ważne jest też także miejsce, w którym posadzimy rośliny. Najdłużej będziemy cieszyć się kwiatami, jeśli ustawimy doniczki na wschodnim lub zachodnim balkonie. Lekko zacienione stanowisko będzie idealne.

