Wiosenne kwiaty, które zamienią balkon w ogród marzeń. Te rośliny pięknie kwitną i cieszą oczy także latem

Wiosna, szczególnie wczesna to kapryśna i trudna pora roku dla ogrodników. Wszystko ze względu na zmieniającą się temperaturę. Dlatego trzeba dobrze wybrać kwiaty, jakie ozdobią nasz balkon, taras lub ogród. Wiele osób zastanawia się jakie kwiaty siać i sadzić wczesną wiosną, by przetrwały mrozy. Na szczęście są takie rośliny wieloletnie, które dobrze zniosą wahania temperatury, a nawet przymrozki i można je posadzić już na początku marca. Chodzi o byliny kwitnących w lecie i na jesieni, które są szczególnie odporne na chłody. Wiosną można więc sadzić begonie, lilie, irysy czy niskie odmiany dalii. W kwietniu możemy posadzić frezje, liliowce, tawułki, funkie i konwalie.

Jeśli chcemy cieszyć się kwiatami balkonowymi już wczesną wiosną, to na pelargonie jest jeszcze za wcześnie. Wśród wiosennych kwiatów na balkon, które można sadzić w marcu, są m.in. bratki. Te piękne kolorowe kwiaty są odporne na niską temperaturę. Wytrzymają nawet przymrozki. Bratki urzekają feerią barw swoich kwiatów, długo kwitną i zachwycają aksamitną poświatą płatków. Na wiosennym balkonie świetnie sprawdzą się także stokrotki. Można je zasadzić w skrzynce, a ich białe i różowe kwiaty będą zdobiły nasz taras. Doskonałe wiosenne kwiaty na balkon to także pierwiosnki. Wiele odmian znacznie lepiej przyjmie się na balkonie niż na kuchennym parapecie. Warto zaopatrzyć się w sadzonki pierwiosnka bezłodygowego, ząbkowanego oraz wyniosłego. Wiosną są dostępne w przeróżnych kolorach. Jednak nie wszystkie pierwiosnki sprawdzą się jako kwiaty na balkon marcu. Pierwiosnek kubkowaty źle znosi niską temperaturą. Inne kwiaty, które ozdobią balkon wiosną to jaskry azjatyckie. Warto pomyśleć także o roślinach cebulowych. Do stworzenia wiosennej kompozycji na balkonie doskonale nadają się cebulki tulipanów, krokusów, narcyzów czy hiacyntów. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli kupimy doniczki z wykiełkowanymi kwiatami, warto je dobrze zabezpieczyć przed niską temperaturą, zanim wystawimy na balkon w marcu. Można np. okryć donice słomą i włożyć do kolejnej większej. W ten sposób uzyskamy dodatkowy efekt dekoracyjny.

