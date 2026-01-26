Katastrofa lotnicza w USA! Na pokładzie osiem osób

2026-01-26 9:22

Katastrofa lotnicza w Stanach Zjednoczonych! Jak podaje Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), samolot Bombardier Challenger 600 rozbił się w niedzielę, 25 stycznia wieczorem czasu lokalnego, podczas startu z lotniska Bangor w stanie Maine. Przyleciał z Teksasu, lądował podczas intensywnej burzy śnieżnej. W połowie USA panują bardzo trudne zimowe warunki, służby odradzają wszelkie podróże. Na pokładzie maszyny było osiem osób, nie podano oficjalnych informacji o ich losie.

Katastrofa samolotu w USA

Autor: @Turbinetraveler/ X (Twitter)

Katastrofa prywatnego odrzutowca w stanie Maine. Los ośmiu osób wciąż nieznany

Katastrofa lotnicza na amerykańskim lotnisku! W niedzielę, 25 stycznia wieczorem czasu lokalnego na międzynarodowym lotnisku w Bangor w stanie Maine, doszło do wypadku prywatnego samolotu Bombardier Challenger 600. Maszyna, która przyleciała z Houston w Teksasie rozbiła się podczas startu, a na jej pokładzie znajdowało się osiem osób – sześciu pasażerów oraz dwóch członków załogi. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) potwierdziła zdarzenie, jednak do tej pory nie przekazała informacji o stanie osób lecących samolotem. Niestety, wydaje się on być przesądzony, jako że według Reutersa maszyna tuż po katastrofie stanęła w ogniu. Wskazują na to także zdjęcia i filmy, które trafiły do mediów społecznościowych. FAA poinformowała, że śledztwo w sprawie katastrofy prowadzone jest wspólnie z federalnym Urzędem ds. Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Według wstępnych ustaleń samolot uległ wypadkowi około godziny 19:45 czasu wschodniego. Do katastrofy doszło w trakcie próby startu z pasa startowego. Lotnisko w Bangor zostało czasowo zamknięte, a ruch lotniczy wstrzymany.

Katastrofa w samym środku wielkiego ataku zimy na Amerykę

Zdarzenie miało miejsce podczas intensywnej śnieżycy. W połowie USA panują bardzo trudne zimowe warunki, służby odradzają wszelkie podróże. Naliczono już dziesięć ofiar śmiertelnych, w tym sześć w Nowym Jorku, było kilkaset kolizji i wypadków. Siarczysty mróz, intensywne opady śniegu i lód na drogach doprowadziły do chaosu komunikacyjnego i masowych przerw w dostawach prądu, które dotknęły około miliona ludzi. Skutki fatalnej pogody są odczuwalne niemal wszędzie: zamykane są szkoły, setki dróg stały się nieprzejezdne, odwołano tysiące lotów. Miliony mieszkańców objęto alertami pogodowymi, a w 23 stanach ogłoszono stan wyjątkowy. Szczególnie trudna sytuacja panuje w stanie Nowy Jork oraz w regionie Tristate, obejmującym także New Jersey i Connecticut. 

