Katastrofa lotnicza w USA! Na pokładzie osiem osób

Katastrofa prywatnego odrzutowca w stanie Maine. Los ośmiu osób wciąż nieznany

Katastrofa lotnicza na amerykańskim lotnisku! W niedzielę, 25 stycznia wieczorem czasu lokalnego na międzynarodowym lotnisku w Bangor w stanie Maine, doszło do wypadku prywatnego samolotu Bombardier Challenger 600. Maszyna, która przyleciała z Houston w Teksasie rozbiła się podczas startu, a na jej pokładzie znajdowało się osiem osób – sześciu pasażerów oraz dwóch członków załogi. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) potwierdziła zdarzenie, jednak do tej pory nie przekazała informacji o stanie osób lecących samolotem. Niestety, wydaje się on być przesądzony, jako że według Reutersa maszyna tuż po katastrofie stanęła w ogniu. Wskazują na to także zdjęcia i filmy, które trafiły do mediów społecznościowych. FAA poinformowała, że śledztwo w sprawie katastrofy prowadzone jest wspólnie z federalnym Urzędem ds. Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Według wstępnych ustaleń samolot uległ wypadkowi około godziny 19:45 czasu wschodniego. Do katastrofy doszło w trakcie próby startu z pasa startowego. Lotnisko w Bangor zostało czasowo zamknięte, a ruch lotniczy wstrzymany.

ZOBACZ TEŻ: Ofiary śmiertelne, milion ludzi bez prądu w USA! Burza śnieżna atakuje

Katastrofa w samym środku wielkiego ataku zimy na Amerykę

Zdarzenie miało miejsce podczas intensywnej śnieżycy. W połowie USA panują bardzo trudne zimowe warunki, służby odradzają wszelkie podróże. Naliczono już dziesięć ofiar śmiertelnych, w tym sześć w Nowym Jorku, było kilkaset kolizji i wypadków. Siarczysty mróz, intensywne opady śniegu i lód na drogach doprowadziły do chaosu komunikacyjnego i masowych przerw w dostawach prądu, które dotknęły około miliona ludzi. Skutki fatalnej pogody są odczuwalne niemal wszędzie: zamykane są szkoły, setki dróg stały się nieprzejezdne, odwołano tysiące lotów. Miliony mieszkańców objęto alertami pogodowymi, a w 23 stanach ogłoszono stan wyjątkowy. Szczególnie trudna sytuacja panuje w stanie Nowy Jork oraz w regionie Tristate, obejmującym także New Jersey i Connecticut.

DEVELOPING: CHALLENGER 650 CRASHES DURING TAKEOFF IN MAINEA Bombardier Challenger 650 private jet has crashed during takeoff at Bangor International Airport (BGR), Maine, with 8 people on board, according to multiple reports.The aircraft, N10KJ (A00345), is registered to… pic.twitter.com/B9HP8KMSkS— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) January 26, 2026

Sonda Jak często latasz samolotem? Co najmniej kilka razy w roku Średnio raz w roku Raz na kilka lat Nigdy

Zima w Polsce i na świecie. Sprawdź, ile wiesz o mrozie, śniegu i rekordach! Pytanie 1 z 10 Kiedy rozpoczyna się astronomiczna zima w Polsce? 20 grudnia 21 grudnia 22 grudnia Następne pytanie