Ofiary śmiertelne, milion ludzi bez prądu w USA! Burza śnieżna atakuje

Ekstremalna zima paraliżuje USA. Śnieżyce, mróz i ofiary śmiertelne

Potężna fala zimowej pogody sparaliżowała niemal połowę Stanów Zjednoczonych. Siarczysty mróz, intensywne opady śniegu i lód na drogach doprowadziły do chaosu komunikacyjnego, masowych przerw w dostawach prądu, które dotknęły około miliona ludzi, potwierdzono też niestety pierwsze ofiary śmiertelne. W samym Nowym Jorku służby badają sześć zgonów osób, które przebywały na zewnątrz w trakcie ekstremalnych warunków pogodowych. Według amerykańskich mediów kolejne śmiertelne przypadki odnotowano także w innych częściach kraju. Dwie osoby zginęły w Luizjanie, a po jednej w Teksasie i Kansas. Łączny bilans może wzrosnąć, ponieważ synoptycy ostrzegają, że najgorsze warunki wciąż nie minęły. Zimowy kataklizm objął obszar od Środkowego Zachodu po południowe stany USA. Skutki są odczuwalne niemal wszędzie: zamykane są szkoły, setki dróg stały się nieprzejezdne, odwołano tysiące lotów. Miliony mieszkańców objęto alertami pogodowymi, a w 23 stanach ogłoszono stan wyjątkowy.

Szczególnie trudna sytuacja panuje w stanie Nowy Jork oraz w regionie Tristate, obejmującym także New Jersey i Connecticut. Tam ma miejsce jedna z największych śnieżyc od wielu lat. W Central Parku spadło ponad 22 centymetry śniegu, a na lotniskach LaGuardia i Newark niemal 25 centymetrów. Silny wiatr i intensywne opady, miejscami sięgające kilku centymetrów na godzinę, dodatkowo pogorszyły warunki. Gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul podkreśliła, że tak długiego okresu ekstremalnych mrozów i takich opadów śniegu nie notowano od lat. Władze miejskie Nowego Jorku apelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i ograniczenie podróży do absolutnego minimum.

Temperatury spadły nawet do -30 stopni Celsjusza. Niskie temperatury mają utrzymać się co najmniej do piątku

Miasto uruchomiło ogrzewane centra pomocy dla osób potrzebujących i zintensyfikowało patrole w poszukiwaniu bezdomnych, najbardziej narażonych na skutki mrozu. Nowojorskie szkoły publiczne przeszły na naukę zdalną, a na lotniskach wprowadzono procedury kryzysowe. Z lotniska LaGuardia odwołano niemal wszystkie loty. Problemy nie ograniczają się jednak do północnego wschodu USA. W wielu stanach odnotowano setki kolizji drogowych . Tylko w stanie Nowy Jork policja interweniowała przy około 250 wypadkach, a w Indianie przy 365. Do tego dochodzą masowe awarie sieci energetycznych. A synoptycy nie mają dobrych wiadomości. Około 185 milionów Amerykanów pozostaje objętych alertami pogodowymi, a w części kraju temperatury spadły nawet do -30 stopni Celsjusza. Niskie temperatury mają utrzymać się co najmniej do piątku.

Heavy snow and ice from a winter storm left over 1 million US customers without power and canceled over 10,000 flights https://t.co/EtdrUc5t1C pic.twitter.com/PWBJCO5guf— Reuters (@Reuters) January 26, 2026

Storm of the century: the US paralyzed by winter storm FernA vast part of the United States has been hit by one of the most powerful winter storms in the past 100 years. Blizzards, heavy snow and freezing rain have forced the cancellation of more than 13,000 flights nationwide.… https://t.co/a2mRRb50ZI pic.twitter.com/lrFxNEnKHo— NEXTA (@nexta_tv) January 25, 2026

