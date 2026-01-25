Śnieżna burza potwór atakuje Amerykę! Ostrzeżenie dla Polaków

Ogromna burza śnieżna nadciągnęła nad Amerykę. Ostrzeżenia przed żywiołem także dla Polaków
To ma być rekordowa burza śnieżna, a amerykańskie media okrzyknęły ją "potworem". Nad Amerykę Północną nadciągnęły wielkie śnieżyce - a ma być jeszcze gorzej. Alerty pogodowe wydano dla 190 milionów mieszkańców w 37 stanach! USA składają się z 50 stanów i stołecznego Dystryktu Kolumbii, mieszka tam 340,1 miliona ludzi. To obszar od południowych Gór Skalistych po wschodnie wybrzeże. Śnieżyca już paraliżuje lotniska. W sobotę w Teksasie i Oklahomie odwołano 4 tys. lotów, dziś już ponad 8,6 tys. lotów. Nie odleci aż 90 proc. samolotów z lotniska im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie. W sobotę, 24 stycznia rano bez prądu było ok. 50 tys. mieszkańców USA, w większości w Teksasie. Władze tego stanu wezwały mieszkańców do zrobienia zapasów, by „przeczekać, być może nawet do środy, i przetrwać, dopóki pogoda się nie poprawi”. „Zdecydowanie uważamy, że drogi, szczególnie w ciągu najbliższych 48–72 godzin, nie są miejsce, w którym jacykolwiek luzie powinni się znaleźć” – powiedział CNN Kevin Oden, dyrektor ds. zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego w Dallas.
Polska ambasada ostrzega Polaków w USA przed wielką burzą śnieżną. "Zaopatrz się w żywność, wodę i zatankuj paliwo"
Specjalne ostrzeżenie przed żywiołem pojawiło się też na stronach polskiej ambasady w USA w mediach społecznościowych: "!!!UWAGA Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię. National Weather Service wydał ostrzeżenia przed burzami śnieżnymi na obszarze od płd. Gór Skalistych po wsch. wybrzeże, obejmujące http://m.in. Dallas, Houston, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Pittsburgh, Waszyngton DC i Filadelfię. Na lotniskach spodziewane są opóźnienia lub odwołania lotów. W związku z powyższym rekomendujemy:✅ Śledź komunikaty pogodowe na stronie The Weather Channel https://weather.com ✅ Monitoruj komunikaty i ostrzeżenia wydawane władze miejscowe.✅Zaopatrz się w żywność, wodę i zatankuj paliwo.✅ Przygotuj się na możliwość ewentualnych przerw w dostawie prądu.✅ Unikaj podroży, które nie są konieczne.✅ Stosuj się do poleceń władz".