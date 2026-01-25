Śnieżna burza potwór atakuje Amerykę! Ostrzeżenie dla Polaków

Ogromna burza śnieżna nadciągnęła nad Amerykę. Ostrzeżenia przed żywiołem także dla Polaków

To ma być rekordowa burza śnieżna, a amerykańskie media okrzyknęły ją "potworem". Nad Amerykę Północną nadciągnęły wielkie śnieżyce - a ma być jeszcze gorzej. Alerty pogodowe wydano dla 190 milionów mieszkańców w 37 stanach! USA składają się z 50 stanów i stołecznego Dystryktu Kolumbii, mieszka tam 340,1 miliona ludzi. To obszar od południowych Gór Skalistych po wschodnie wybrzeże. Śnieżyca już paraliżuje lotniska. W sobotę w Teksasie i Oklahomie odwołano 4 tys. lotów, dziś już ponad 8,6 tys. lotów. Nie odleci aż 90 proc. samolotów z lotniska im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie. W sobotę, 24 stycznia rano bez prądu było ok. 50 tys. mieszkańców USA, w większości w Teksasie. Władze tego stanu wezwały mieszkańców do zrobienia zapasów, by „przeczekać, być może nawet do środy, i przetrwać, dopóki pogoda się nie poprawi”. „Zdecydowanie uważamy, że drogi, szczególnie w ciągu najbliższych 48–72 godzin, nie są miejsce, w którym jacykolwiek luzie powinni się znaleźć” – powiedział CNN Kevin Oden, dyrektor ds. zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego w Dallas.

Polska ambasada ostrzega Polaków w USA przed wielką burzą śnieżną. "Zaopatrz się w żywność, wodę i zatankuj paliwo"

Specjalne ostrzeżenie przed żywiołem pojawiło się też na stronach polskiej ambasady w USA w mediach społecznościowych: "!!!UWAGA Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię. National Weather Service wydał ostrzeżenia przed burzami śnieżnymi na obszarze od płd. Gór Skalistych po wsch. wybrzeże, obejmujące http://m.in. Dallas, Houston, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Pittsburgh, Waszyngton DC i Filadelfię. Na lotniskach spodziewane są opóźnienia lub odwołania lotów. W związku z powyższym rekomendujemy:✅ Śledź komunikaty pogodowe na stronie The Weather Channel https://weather.com ✅ Monitoruj komunikaty i ostrzeżenia wydawane władze miejscowe.✅Zaopatrz się w żywność, wodę i zatankuj paliwo.✅ Przygotuj się na możliwość ewentualnych przerw w dostawie prądu.✅ Unikaj podroży, które nie są konieczne.✅ Stosuj się do poleceń władz".

🇺🇸 A massive winter storm has dumped snow and freezing rain on New Mexico and Texas as it spreads across the United States towards the northeast, threatening tens of millions of Americans with blackouts, transportation chaos and bone-chilling cold. ➡️ https://t.co/1ZdB5VphDp pic.twitter.com/Z5JC9jfuPK— AFP News Agency (@AFP) January 24, 2026

Snow and dangerous ice spans 1,300 miles of the US as the storm pushes east and power outages and road closures mount. Follow live updates: https://t.co/w9zzIRxeH9 pic.twitter.com/eJWE0PYU9s— CNN (@CNN) January 24, 2026

!!! UWAGA Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię. 1/4 @PolakZaGranica @PLinChicago @PLinNewYork @PLinLosAngeles @PLinHouston pic.twitter.com/RVsC7blftN— Embassy of Poland U.S. (@PolishEmbassyUS) January 22, 2026