Śnieżna burza potwór atakuje Amerykę! Ostrzeżenie dla Polaków

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-01-25 8:40

Gigantyczna burza śnieżna zwana "monster storm" uderzyła w Amerykę! Meteorolodzy ostrzegają - jeśli naprawdę nie musicie, nie wychodźcie z domu. Alertem objęta jest mniej więcej połowa kraju i dwie trzecie obywateli. Ma spaść do 60 centymetrów śniegu. Także polska ambasada ostrzega naszych rodaków za granicą. "!!!UWAGA Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię" - czytamy na stronie polskiej placówki.

Burza śnieżna

i

Autor: Pixabay.com Zimowe burze nawiedzą USA. Wydano ostrzeżenie w co najmniej 20 stanach

Ogromna burza śnieżna nadciągnęła nad Amerykę. Ostrzeżenia przed żywiołem także dla Polaków

To ma być rekordowa burza śnieżna, a amerykańskie media okrzyknęły ją "potworem". Nad Amerykę Północną nadciągnęły wielkie śnieżyce - a ma być jeszcze gorzej. Alerty pogodowe wydano dla 190 milionów mieszkańców w 37 stanach! USA składają się z 50 stanów i stołecznego Dystryktu Kolumbii, mieszka tam  340,1 miliona ludzi. To obszar od południowych Gór Skalistych po wschodnie wybrzeże. Śnieżyca już paraliżuje lotniska. W sobotę w Teksasie i Oklahomie odwołano 4 tys. lotów, dziś już ponad 8,6 tys. lotów. Nie odleci aż 90 proc. samolotów z lotniska im. Ronalda Reagana w Waszyngtonie.  W sobotę, 24 stycznia rano bez prądu było ok. 50 tys. mieszkańców USA, w większości w Teksasie. Władze tego stanu wezwały mieszkańców do zrobienia zapasów, by „przeczekać, być może nawet do środy, i przetrwać, dopóki pogoda się nie poprawi”. „Zdecydowanie uważamy, że drogi, szczególnie w ciągu najbliższych 48–72 godzin, nie są miejsce, w którym jacykolwiek luzie powinni się znaleźć” – powiedział CNN Kevin Oden, dyrektor ds. zarządzania kryzysowego i reagowania kryzysowego w Dallas.

Polska ambasada ostrzega Polaków w USA przed wielką burzą śnieżną. "Zaopatrz się w żywność, wodę i zatankuj paliwo"

Specjalne ostrzeżenie przed żywiołem pojawiło się też na stronach polskiej ambasady w USA w mediach społecznościowych: "!!!UWAGA Burza śnieżna spodziewana jest od piątku do poniedziałku. Intensywne opady śniegu i/lub marznącego deszczu prognozowane są dla 33 stanów - od Arizony po Środkowy Zachód, Południe i Nową Anglię. National Weather Service wydał ostrzeżenia przed burzami śnieżnymi na obszarze od płd. Gór Skalistych po wsch. wybrzeże, obejmujące http://m.in. Dallas, Houston, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Pittsburgh, Waszyngton DC i Filadelfię. Na lotniskach spodziewane są opóźnienia lub odwołania lotów. W związku z powyższym rekomendujemy:✅ Śledź komunikaty pogodowe na stronie The Weather Channel https://weather.com ✅ Monitoruj komunikaty i ostrzeżenia wydawane władze miejscowe.✅Zaopatrz się w żywność, wodę i zatankuj paliwo.✅ Przygotuj się na możliwość ewentualnych przerw w dostawie prądu.✅ Unikaj podroży, które nie są konieczne.✅ Stosuj się do poleceń władz".

Super Express Google News
Sonda
Czy lubisz śnieżne zimy?
QUIZ o USA. Co wiesz o Stanach Zjednoczonych?
Pytanie 1 z 15
Który stan USA jest największy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BURZA ŚNIEŻNA
ŚNIEG