Szok! Pijany nauczyciel bił i wyzywał dzieci w podstawówce?! Jest komunikat policji

Zofia Dąbrowska
2026-03-13 17:12

Szokujące sceny rozegrały się w jednej z zielonogórskich podstawówek! Policjantów wezwano tam do... kompletnie pijanego nauczyciela. Jak relacjonują rodzice uczniów dla TVN24, mężczyzna miał nie tylko przyjść na lekcję pod silnym wpływem alkoholu, ale nawet zachowywać się agresywnie - wyzywać uczniów, a nawet ich bić. Doniesienia te ma sprawdzać zielonogórska policja. Na razie potwierdziła, że badanie alkomatem wykazało 1,5 promila w organizmie nauczyciela.

Policja interweniowała w jednej ze szkół podstawowych w Zielonej Górze! Funkcjonariusze przyjechali tam po zgłoszeniu od rodziców uczniów, którzy podejrzewali, że nauczyciel prowadzi zajęcia pod wpływem alkoholu. Sprawą zajmują się teraz funkcjonariusze oraz dyrekcja placówki. Do zdarzenia doszło w czwartek, 12 marca. Według relacji rodziców podczas jednej z lekcji nauczyciel miał zachowywać się w sposób budzący niepokój uczniów. Dzieci zwróciły uwagę na jego nienaturalne zachowanie i poinformowały o sytuacji dyrekcję szkoły. Rodzice uczniów twierdzili w rozmowie z TVN24, że pedagog miał być agresywny wobec klasy, a nawet być uczniów. Według relacji jednego z rodziców dzieci po zakończeniu lekcji miały natychmiast zgłosić sprawę dyrektorowi szkoły. Zawiadomienie o podejrzeniu prowadzenia zajęć pod wpływem alkoholu trafiło również do policji. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce po godzinie 13 i przeprowadzili interwencję.

– Na miejsce pojechali policjanci, wykonali badanie na obecność alkoholu w organizmie. Okazało się, że 54-letni mężczyzna miał półtora promila – poinformowała Radio ESKA podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Badanie zostało przeprowadzone poza terenem szkoły. Policja potwierdziła, że nauczyciel znajdował się w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze prowadzą obecnie dalsze czynności w tej sprawie. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna może odpowiadać za wykroczenie polegające na wykonywaniu obowiązków zawodowych w stanie nietrzeźwości. Zgodnie z przepisami grozi za to kara aresztu lub grzywny. Rzeczniczka policji podkreśliła jednak, że do tej pory funkcjonariusze nie otrzymali oficjalnych zgłoszeń dotyczących stosowania przemocy wobec uczniów.

Szkoła potwierdziła, że jeden z nauczycieli pojawił się w placówce w stanie nietrzeźwości. Dyrekcja poinformowała, że uczniowie zgłosili jedynie jego niepokojące zachowanie, a nie akty przemocy. Dyrekcja prowadzi obecnie wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Szkoła poinformowała również, że wobec nauczyciela zostały już wyciągnięte konsekwencje, jednak nie ujawniono, jakiego są one rodzaju. Policjanci nadal zbierają informacje dotyczące przebiegu zdarzenia i analizują okoliczności całej sytuacji. 

