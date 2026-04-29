Motocyklistka zderzyła się z samochodem. Nagranie wszystko wyjaśnia

Niebezpieczny manewr na Rondzie Rady Europy
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 kwietnia, po godzinie 18. na Rondzie Rady Europy w Zielonej Górze. Kierujący osobową Hondą, zmieniając pas ruchu, nie zachował ostrożności i wykonał manewr niezgodnie z oznakowaniem poziomym. W efekcie wymusił pierwszeństwo przejazdu i doprowadził do potrącenia prawidłowo jadącej motocyklistki.
Na nagraniu z monitoringu widać, jak samochód nagle wjeżdża w tor jazdy jednośladu. Motocyklistka nie ma szans na reakcję – uderza w bok auta, traci równowagę i upada na jezdnię.
Kobieta została zabrana do szpitala na badania.
Monitoring potwierdza winę kierowcy
Zabezpieczone nagranie stało się kluczowym dowodem w sprawie. Policjanci nie mieli wątpliwości: to kierowca Hondy naruszył przepisy i doprowadził do niebezpiecznego zdarzenia.
Funkcjonariusze podkreślają, że nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu to jedno z najczęstszych wykroczeń popełnianych na rondach – i jednocześnie jedno z najbardziej ryzykownych.
Policja apeluje: „Chwila nieuwagi może skończyć się tragedią”
Podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze nie ukrywa, że podobne sytuacje zdarzają się zdecydowanie zbyt często:
– Nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu to jedno z najczęściej popełnianych wykroczeń na rondach. Pamiętajmy o odpowiedniej koncentracji podczas jazdy, żeby nie popełnić błędu – podkreśla policjantka. – Przed wykonaniem jakiegokolwiek manewru należy stosować się do obowiązujących znaków, spojrzeć w lusterka i upewnić się, że możemy to zrobić bezpiecznie. To podstawy, które ratują zdrowie i życie.
Apel do kierowców i motocyklistów
Policja przypomina, że rondo to miejsce, gdzie szczególna ostrożność jest absolutnie konieczna.
Funkcjonariusze zwracają uwagę na kilka kluczowych zasad:
- stosuj się do oznakowania poziomego i pionowego,
- zawsze upewnij się, że zmiana pasa jest bezpieczna,
- kontroluj lusterka i martwe pola,
- dostosuj prędkość do natężenia ruchu,
- zachowaj większy dystans w godzinach szczytu.
– Bądźmy czujni i nawet gdy mamy pierwszeństwo, kontrolujmy otoczenie. To pozwala w porę zareagować i uniknąć niebezpiecznych sytuacji - apeluje podinsp. Stanisławska.
Wspólna odpowiedzialność
Zielonogórska policja podkreśla, że bezpieczeństwo na drogach zależy od każdego z nas. Jedna sekunda nieuwagi może skończyć się dramatem – a nagrania z monitoringu pokazują to wyjątkowo dobitnie.