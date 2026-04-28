Powrót z festynu skończył się tragedią. Matka, córka i wnuczka zginęły pod kołami rozpędzonego Punto

Tragedia w Kargowej. Festyn zakończył się tragedią

Do tragedii doszło późnym wieczorem, gdy w Kargowej trwały Dni Miasta. Trzy kobiety: 28‑letnia Sandra, jej 46‑letnia mama oraz 72‑letnia babcia wracały z rodzinnego pikniku i przechodziły przez jezdnię, by dojść do zaparkowanego auta. Wtedy uderzył w nie rozpędzony Fiat Punto prowadzony przez 22‑letniego wówczas Jakuba G. Dwie kobiety zginęły na miejscu, trzecia zmarła w szpitalu. Najmłodsza osierociła czworo dzieci.

Nagrania, do których dotarła rodzina, pokazały, że kierowca miał wcześniej prezentować skrajnie niebezpieczny styl jazdy – m.in. prowadzić auto z nogami na kierownicy.

Proces: biegli, prędkość i spór o winę

Proces sprawcy wypadku, Jakuba G. rozpoczął się we wrześniu 2025 r. Mężczyzna został oskarżony o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznał się do winy, potwierdził jedynie, że prowadził auto. Twierdził, że jechał 70 km/h, jednak biegli ustalili, że prędkość wynosiła co najmniej 110 km/h – ponad dwukrotnie więcej niż dopuszczalne 50 km/h.

W chwili wypadku kierowca był trzeźwy, ale miał już na koncie 26 punktów karnych, a policja wnioskowała o ponowny egzamin.

Wyrok dla Jakuba G.

Wyrok w sprawie wypadku w Kargowej został ogłoszony w poniedziałek 27 kwietnia 2026 r. w Sulechowie. Sąd uznał Jakuba G. za winnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wymierzył mu:

2 lata pozbawienia wolności,

8 lat zakazu prowadzenia pojazdów.

Sędzia podkreślił, że wziął pod uwagę również fakt, iż piesze przechodziły w miejscu niedozwolonym, a także skruchę oskarżonego i jego dotychczasową niekaralność.

Wyrok nie jest prawomocny.

Będzie apelacja?

Prokuratura domagała się dla Jakuba G. 5 lat więzienia i 15‑letniego zakazu prowadzenia pojazdów, wskazując na wcześniejsze wykroczenia kierowcy i rażące przekroczenie prędkości. Po ogłoszeniu wyroku prokurator Jakub Jasiński zapowiedział analizę materiału i decyzję w sprawie apelacji.

Obrońca kierowcy również zapowiedział odwołanie, twierdząc, że sąd zbyt słabo uwzględnił przyczynienie się pieszych do spowodowania wypadku.

