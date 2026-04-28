Zatrzymali 23-letniego Polaka na autostradzie w Niemczech. Cała seria przewinień

Podrobione tablice w skradzionym pojeździe

Początkowo kontrola nie zapowiadała niczego nadzwyczajnego. Jednak funkcjonariusze szybko dostrzegli, że z autem jest coś nie tak. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez policję z Ratzeburga i prokuraturę w Lubece, na pojeździe znajdowały się tzw. dublettenkennzeichen, czyli sfałszowane tablice rejestracyjne, które skopiowano z innego, identycznego auta. Mundurowi ustalili też, że kontrolowana Toyota została wcześniej skradziona na terenie Hamburga. Samochód został natychmiast zabezpieczony przez służby.

Kierował bez prawa jazdy

Na tym problemy 23-latka się nie skończyły. Okazało się, że mężczyzna najprawdopodobniej wsiadł za kierownicę bez odpowiednich uprawnień. To jeszcze bardziej pogorszyło jego sytuację w oczach niemieckich stróżów prawa.

Polak w areszcie śledczym

Służby wszczęły wobec obywatela Polski postępowanie. Odpowie za podejrzenie zarobkowego paserstwa, fałszowanie dokumentów i jazdę bez uprawnień. 23-latek został zatrzymany i spędził noc na komendzie. Następnego dnia prokuratura złożyła wniosek o areszt, do którego przychylił się sąd w Lubece. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego.

Policjanci wykazali się czujnością podczas kontroli

Przedstawicielka ratzeburskiej policji, Sophie-Marie Jakobi, wskazała, że to zdarzenie dowodzi celowości prowadzenia rutynowych kontroli na drogach.

– To była standardowa akcja, ale doświadczenie i czujność naszych funkcjonariuszy pozwoliły szybko wykryć nieprawidłowości. Fałszywe tablice i ślady wskazujące na kradzież pojazdu były widoczne dopiero przy dokładnym sprawdzeniu – mówi Jakobi.

Policjantka dodała także, jakie kroki zostały podjęte wobec zatrzymanego.

– Zatrzymany 23‑latek trafił do aresztu, a śledztwo prowadzone jest w kierunku poważnych przestępstw. Dzięki szybkiej reakcji udało się zabezpieczyć skradziony samochód i uniemożliwić dalszą jazdę osobie bez uprawnień.

Autostrada A24 to miejsce częstych zdarzeń i policyjnych akcji

Niemiecka autostrada A24, która stanowi łącznik między Berlinem a Hamburgiem, to trasa często patrolowana przez lokalną policję. Powodem są regularne przypadki łamania przepisów drogowych, a także kradzieży aut i prób przemytu. Służby odnotowują w okolicach Gudow również sporo kolizji i wypadków drogowych.

