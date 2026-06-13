Alarm nad Wilnem! Zidentyfikowano tajemniczy obiekt z Białorusi

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-13 11:25

W sobotę, 13 czerwca litewskie służby ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu w przestrzeni powietrznej kraju. W związku z sytuacją podjęto również działania w ramach misji NATO Air Policing, jednak alarm został odwołany jeszcze przed południem – poinformował publiczny nadawca LRT.

Alarm nad Wilnem! Zidentyfikowano tajemniczy obiekt z Białorusi
Autor: Shutterstock

Alarm powietrzny nad Wilnem. Ogłoszono żółty alert

Jak wyjaśnił minister obrony Robertas Kaunas, decyzję o uruchomieniu procedur podjęto po zarejestrowaniu przez radar obiektu przypominającego drona. Po przeprowadzeniu analizy ustalono jednak, że był to najprawdopodobniej balon meteorologiczny, który nadleciał nad Litwę z terytorium Białorusi.

Początkowa interpretacja sygnału radarowego wzbudziła obawy o możliwe zagrożenie, dlatego podczas obowiązywania alertu poderwano myśliwce NATO pełniące dyżur nad państwami bałtyckimi. Ostrzeżenie zostało cofnięte przed godziną 11:00 czasu litewskiego (10:00 w Polsce).

- Obiekt został zidentyfikowany jako najprawdopodobniej balon meteorologiczny, a nie dron, i poinformowano mieszkańców, że zagrożenie z powietrza zostało zniesione. (…) Niemniej zalecamy zachowanie czujności, ponieważ podobne obiekty mogą pojawić się ponownie – powiedział telewizji LRT szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Vilmantas Vitkauskas.

Seria incydentów na wschodniej flance NATO

Zdarzenie wpisuje się w serię przypadków naruszenia przestrzeni powietrznej państw wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. W ostatnich miesiącach podobne incydenty odnotowano w kilku krajach regionu.

W poniedziałek francuskie myśliwce uczestniczące w misji NATO nad krajami bałtyckimi zestrzeliły bezzałogowy statek powietrzny w rejonie łotewskiej Rzeżycy.

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