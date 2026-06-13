Katastrofa wojskowego samolotu transportowego. Zginęło pięciu żołnierzy

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-06-13 13:57

Tragiczne wiadomości ze świata. Jak poinformowała agencja AFP, powołując się na komunikat wojska, pięć osób zginęło w sobotę w katastrofie wojskowego samolotu transportowego Antonow AN-32, należącego do indyjskich sił powietrznych (IAF). Maszyna rozbiła się podczas lądowania w bazie lotniczej Jorhat w północno-wschodnich Indiach.

Indie. Katastrofa wojskowego samolotu transportowego. Nie żyją żołnierze

„Indyjskie Siły Powietrzne głęboko żałują straty pięciu swoich żołnierzy w katastrofie An-32 w Jorhat” - napisano w oświadczeniu, dodając, że „IAF składa najszczersze kondolencje pogrążonym w żałobie rodzinom i łączy się z nimi w bólu”.

Już wcześniej wojsko ogłosiło, że „zarządzono śledztwo w celu ustalenia przyczyn wypadku”, nie podając żadnych hipotez dotyczących przyczyn katastrofy.

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Drugi pilot przeżył katastrofę?

Jak przekazał agencji AFP oficer, który prosił o zachowanie anonimowości, drugi pilot prawdopodobnie przeżył katastrofę. Wojskowy nie podał stanu zdrowia żołnierza ani liczby osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny.

Kilka indyjskich mediów opublikowało zdjęcia gęstych kłębów czarnego dymu unoszącego się nad bazą, a także zdjęcia zmiażdżonego kadłuba samolotu.

IAF wykorzystuje do licznych misji transportowych AN-32, starzejące się, dwusilnikowe samoloty radzieckiej produkcji.

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To kolejna katastrofa samolotu AN-32

Sobotnia (13 czerwca) katastrofa nie była pierwszą z udziałem samolotu AN-32. W 2019 r. inny samolot AN-32, który startował z tej samej bazy lotniczej, rozbił się niedaleko granicy z Chinami w stanie Arunachal Pradesh, w wyniku czego zginęło 13 pasażerów i członków załogi.

Katastrofa wojskowego samolotu transportowego. Zginęło pięciu żołnierzy
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