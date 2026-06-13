Katastrofa wojskowego samolotu transportowego. Zginęło pięciu żołnierzy

Indie. Katastrofa wojskowego samolotu transportowego. Nie żyją żołnierze

„Indyjskie Siły Powietrzne głęboko żałują straty pięciu swoich żołnierzy w katastrofie An-32 w Jorhat” - napisano w oświadczeniu, dodając, że „IAF składa najszczersze kondolencje pogrążonym w żałobie rodzinom i łączy się z nimi w bólu”.

Już wcześniej wojsko ogłosiło, że „zarządzono śledztwo w celu ustalenia przyczyn wypadku”, nie podając żadnych hipotez dotyczących przyczyn katastrofy.

Indian Air Force AN-32 transport aircraft crashed while landing at Jorhat Air Force Station in Assam on Saturday. The pilot is feared dead, with rescue and investigation operations underway and the cause still unknown. pic.twitter.com/MMRd7CLPZr— Clash Report (@clashreport) June 13, 2026

Drugi pilot przeżył katastrofę?

Jak przekazał agencji AFP oficer, który prosił o zachowanie anonimowości, drugi pilot prawdopodobnie przeżył katastrofę. Wojskowy nie podał stanu zdrowia żołnierza ani liczby osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny.

Kilka indyjskich mediów opublikowało zdjęcia gęstych kłębów czarnego dymu unoszącego się nad bazą, a także zdjęcia zmiażdżonego kadłuba samolotu.

IAF wykorzystuje do licznych misji transportowych AN-32, starzejące się, dwusilnikowe samoloty radzieckiej produkcji.

The Indian Air Force deeply regrets the loss of five personnel in the An-32 accident at Jorhat, Assam.Sqn Ldr Prashant Singh, Flt Lt Shubham Kumar, Sgt Jitendra Sharma, Agniveervayu Khemaram Kumawat and Agniveervayu Danish Alam made the supreme sacrifice in the line of duty.… pic.twitter.com/9SmOjtS5mU— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 13, 2026

To kolejna katastrofa samolotu AN-32

Sobotnia (13 czerwca) katastrofa nie była pierwszą z udziałem samolotu AN-32. W 2019 r. inny samolot AN-32, który startował z tej samej bazy lotniczej, rozbił się niedaleko granicy z Chinami w stanie Arunachal Pradesh, w wyniku czego zginęło 13 pasażerów i członków załogi.

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