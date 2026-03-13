Nowego przywódcę Iranu spotkał straszny los? "Poważne obrażenia"

Szef Pentagonu: nowy przywódca Iranu ranny i prawdopodobnie oszpecony

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział dziś, w piątek 13 marca, że nowy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei jest ranny i prawdopodobnie oszpecony. Nie sprecyzował, w jaki sposób. Według amerykańskich władz obrażenia miały być skutkiem trwających ataków na cele w Islamskiej Republice Iranu. Podczas konferencji prasowej Hegseth potwierdził doniesienia o stanie zdrowia irańskiego przywódcy. – Wiemy, że nowy, tak zwany, nie do końca najwyższy przywódca, jest ranny i prawdopodobnie oszpecony. Wczoraj wydał oświadczenie – właściwie słabe – bez głosu i bez nagrania – powiedział. Amerykański minister obrony sugerował, że brak nagrania wideo nie jest przypadkowy. Jego zdaniem sytuacja wewnątrz irańskich władz jest chaotyczna, a sam Chamenei ma znajdować się w trudnym położeniu. – Jego ojciec nie żyje, on jest przestraszony, ranny, ucieka i nie ma uznania. To dla nich katastrofa – ocenił Hegseth.

„Jedna lub dwie jego nogi zostały odcięte. Ma również pękniętą wątrobę lub żołądek”

Tymczasem "The Sun" twierdzi, powołując się na informatora, że syn Alego Chameneiego... leży w śpiączce i... nie wie nawet, że został przywódcą, że wybuchła wojna i że jego żona i syn nie żyją. 56-latek według źródła w Teheranie leży po jednym z nalotów USA i Izraela w Szpitalu Uniwersyteckim Sina na oddziale intensywnej terapii. Inne źródło poinformowało The Sun: „Jedna lub dwie jego nogi zostały odcięte. Ma również pękniętą wątrobę lub żołądek”.

Amerykanie przekonują, że już wygrywają wojnę z Iranem

Szef Pentagonu przedstawiał trwającą operację wojskową USA i Izraela przeciwko Iranowi jako sukces. Według niego potencjał militarny Teheranu „chyli się ku upadkowi”, a irańskie struktury dowodzenia są poważnie osłabione. – Ledwo potrafią się komunikować, nie mówiąc już o koordynacji. Są zdezorientowani. Będziemy naciskać, będziemy posuwać się naprzód – zapowiedział Hegseth. Dodał, że piątek ma być kolejnym rekordowym dniem pod względem intensywności ataków, które mogą przekroczyć dotychczasowy poziom o około 20 proc. Według danych przedstawionych przez Pentagon USA i Izrael uderzyły dotąd w około 15 tys. celów na terytorium Iranu, w tym w elementy przemysłu zbrojeniowego. Hegseth twierdził również, że możliwości militarne Teheranu zostały poważnie ograniczone – liczba wystrzeliwanych rakiet spadła o około 90 proc., a użycie dronów o 95 proc.

Podczas konferencji odniesiono się także do obaw związanych z możliwością zablokowania cieśniny Ormuz – jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Hegseth zapewniał, że nie ma powodów do niepokoju i że siły USA nie pozwolą, aby cieśnina pozostała zamknięta. Nie ujawnił jednak, jakie działania mogłyby zostać podjęte w tym celu. Jednocześnie przedstawiciele Pentagonu przyznali, że w czwartek w Iraku rozbił się powietrzny tankowiec KC-135. W katastrofie zginęło co najmniej czterech członków załogi, a trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w celu odnalezienia dwóch kolejnych osób. Według informacji dowództwa ponad 140 żołnierzy zostało rannych w trakcie działań, jednak około 90 proc. z nich odniosło jedynie lekkie obrażenia i wróciło już do służby.

Sonda Czyją trzymasz stronę? Izraela i USA Iranu Niczyją

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie