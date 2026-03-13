Tragiczny wypadek w Grudziądzu! Osobówka zderzyła się z motocyklem. Są ranni [ZDJĘCIA]

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-03-13 17:42

Groźny wypadek w centrum Grudziądza! Pod mostem nad Wisłą doszło do czołowego zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Dwie osoby jadące jednośladem trafiły do szpitala. Na miejscu zdarzenia szybko utworzyły się ogromne korki. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

  • Czołowe zderzenie motocykla z samochodem osobowym pod mostem w Grudziądzu spowodowało poważne utrudnienia w ruchu.
  • Dwaj mężczyźni jadący motocyklem zostali ranni i przewiezieni do szpitala.
  • W trakcie ustaleń wyszło na jaw, że motocykl nie miał OC, a kierowca samochodu był pod wpływem alkoholu.

Czołowe zderzenie pod mostem w Grudziądzu. Dwie osoby na motocyklu trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło w piątek, 13 marca, około godziny 14:40. Na ulicy Brzeźnej w Grudziądzu, pod mostem nad Wisłą, doszło do czołowego zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Dwie osoby podróżujące jednośladem zostały ranne.

- Dwaj mężczyźni poruszający się jednośladem - poszkodowani, przetransportowani do szpitala. Na miejscu pracują strażacy i policja - podaje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu w mediach społecznościowych.

Według wstępnych ustaleń policji motocyklista jadący w stronę ul. Portowej zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym samochodem marki Renault. Informację tę przekazał w rozmowie z „Gazetą Pomorską” asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

Ustalenia po wypadku w Grudziądzu. Kierowca nie miał ważnego OC. Był nietrzeźwy

W trakcie czynności policjanci ustalili również, że motocykl uczestniczący w wypadku nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC ani aktualnych badań technicznych. Z kolei kierowca samochodu marki Renault był pod wpływem alkoholu – badanie wykazało około pół promila w organizmie.

Zdarzenie doprowadziło do poważnych utrudnień w ruchu. Przejazd pod mostem został zamknięty, a w centrum Grudziądza szybko utworzyły się duże korki.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja
Galeria zdjęć 8
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki