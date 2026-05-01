Gdzie jest Beata? Zaginiona 50‑latka choruje, a jej życie może być zagrożone

Komisariat Policji Bydgoszcz Wyżyny prowadzi dramatyczne poszukiwania Beaty Katarzyny Szpyruk, 50‑letniej mieszkanki Bydgoszczy, która 30 kwietnia 2026 roku wyszła z miejsca zamieszkania przy ul. Ogrody i do dziś nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z rodziną. Od tamtej chwili nie wiadomo, gdzie przebywa, a jej bliscy żyją w ogromnym strachu.

Zaginiona choruje na schizofrenię i musi regularnie przyjmować leki, co dodatkowo potęguje obawy o jej bezpieczeństwo. Policjanci podkreślają, że przerwanie terapii może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety.

Beata Katarzyna Szpyruk ma około 170 cm wzrostu, jest bardzo szczupła, ma siwe, proste włosy, a na czubku głowy widoczny jest brak włosów. Jej znakiem szczególnym są blizny na dłoniach. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzę lub kurtkę do bioder, czarną chustę oraz czarne spodnie.

Od momentu zgłoszenia zaginięcia policjanci sprawdzają każdy możliwy trop, przeglądają monitoringi, rozmawiają ze świadkami i prowadzą działania terenowe. Niestety, jak dotąd nie udało się natrafić na żaden przełomowy ślad. Funkcjonariusze nie ukrywają, że z każdą godziną rośnie niepokój o życie kobiety, ale jednocześnie podkreślają, że nie tracą nadziei.

Służby apelują do mieszkańców Bydgoszczy i okolic o szczególną czujność. Każda, nawet pozornie błaha informacja może okazać się kluczowa. Być może ktoś widział kobietę w autobusie, na przystanku, w sklepie lub w okolicach jej miejsca zamieszkania.

Kontakt do policji:

47 751 15 59

47 751 15 60

112

Policja prosi o natychmiastowy kontakt wszystkich, którzy mogą pomóc w odnalezieniu Beaty Katarzyny Szpyruk. W takich sprawach liczy się każda sekunda.